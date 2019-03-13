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千株紫色瀑布超浪漫！「全台最大紫藤花園」絕美花期公布

點評：今年別再錯過！！
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▲淡水紫藤咖啡園。（圖／翻攝自紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）粉專）

▲淡水紫藤咖啡園開園時間曝光。（圖／翻攝自紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）粉專，均為去年3月底盛況，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

春天腳步近，號稱全台最大的紫藤花園開園時間曝光！淡水佔地萬坪的紫藤咖啡園，每年3月底即進入花期，粉專日前宣布今年於3月20日開園，預計從25日起達最美花況，盛開僅約2周，想賞紫藤花的民眾趕快將時間筆記下來。

▲淡水紫藤咖啡園。（圖／翻攝自紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）粉專）

▲說到哪裡可賞紫藤，北台灣首推淡水的紫藤咖啡園。

追完櫻花、木棉花、風鈴木，紫藤花近年也擄獲不少女人心，說到哪裡可賞紫藤，北台灣首推淡水的紫藤咖啡園，繼3,000坪的一館屯山園區之後，總佔地近萬坪的二館水源園區更為壯觀，園區表示，兩館的最佳賞花時間均從25日開始。

▲淡水紫藤咖啡園。（圖／翻攝自紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）粉專）

▲園區表示，兩館今年的最佳賞花時間均從25日開始，為期兩周。

園內滿串的紫藤猶如瀑布般垂落，在藍天白雲的襯托下更顯唯美，一條條紫藤花構成的隧道，將咖啡園化身粉紫世界，夢幻得令人心醉，滿滿粉紫色映入眼簾，隨手拍都美得像仙境。

▲淡水紫藤咖啡園。（圖／翻攝自紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）粉專）

▲紫藤花構成的隧道，將咖啡園化身粉紫世界，夢幻得令人心醉。

園區表示，2019年最佳賞花時間預估落在3月25日至4月12日，園區採現場購票制，無須預約，門票皆為300元，不抵消費，且只接受散客來園參觀，若未開花時則贈送咖啡或蛋糕。提醒參觀民眾，園區精心養護花卉才有眼前美景，請記得不要觸碰花卉、留下垃圾。

▲淡水紫藤咖啡園。（圖／翻攝自紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）粉專）

▲▼淡水紫藤咖啡園一、二館開園時間均為3月20日。

▲淡水紫藤咖啡園。（圖／翻攝自紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）粉專）

紫藤咖啡園
一號園區屯山園區：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號（一號園區禁止攜帶寵物、外食）
二號園區水源園區：新北市淡水區忠寮里竹圍子9-1號（二號園區歡迎攜帶寵物、外食）
電話：02-2801-0800

關鍵字： 新北市旅遊 淡水區旅遊 紫藤花 紫藤咖啡園 賞花旅遊 花海旅遊

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