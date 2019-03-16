ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

桃園秒殺炸雞汁液黏滿嘴　混搭滷肉飯＋炸饅頭成店內招牌

點評：吃炸雞之前一定要準備好衛生紙啊！
ETtoday餓勢力

▲▼炸雞學苑。（圖／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE 提供）

在桃園地區是晚到就吃不到的秒殺炸雞店。

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE 提供，請勿任意翻攝以免侵權）

近期在桃園中壢有間炸雞店開幕不到一年，各大論壇內討論多，網路評價也很高，常常店家才剛剛開始營業，門口就聚集排隊的食客，今天部落客「蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE」要為大家介紹這間超高人氣的網紅炸雞店！

▲▼炸雞學苑。（圖／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE 提供）

開幕時間不長但已經造成轟動。

這間「翔豪炸雞學苑」位於桃園中壢一帶，是由幾位來自台東的年輕人經營，老闆年紀較輕，但對於餐點的要求可一點都不馬虎。廚房採開放式，乾淨簡潔，在室內用餐也能享受到高品質的環境，牆面上還有許多可愛的學院風格布置，相當特別。價格方面比一般速食店便宜，份量也是絕對讓客人能吃得飽的佛心店家。

▲▼炸雞學苑。（圖／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE 提供）

乾淨整齊的用餐環境。

▲▼炸雞學苑。（圖／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE 提供）

▲牆上有掛著Q版的圖樣。

▲▼炸雞學苑。（圖／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE 提供）

提供各種菜色以及套餐。

店家主打台式風格的炸雞，提供多項樣餐點及套餐可以選擇，炸雞方面店家使用溫體雞肉，並用來自美國的壓力鍋製作，將雞肉湯汁緊緊鎖在金黃麵衣內，一口咬下，滿嘴雞汁，吃相不會多好看，但相當過癮，尤其是看似單薄的金黃色麵衣，口感極脆，灑上一點胡椒後，味道瞬間提升到不同檔次，表現亮眼。另外，除了人氣超高的炸雞外，「滷肉飯」，也是店內的招牌之一，炸雞店也販賣滷肉飯是外面幾乎看不到的特別組合。

▲▼炸雞學苑。（圖／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE 提供）

▲金黃酥脆的炸雞腿。

▲▼炸雞學苑。（圖／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE 提供）

▲每一口都能感受到爆出來的湯汁。

▲▼炸雞學苑。（圖／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE 提供）

雞翅也相當熱門。

▲▼炸雞學苑。（圖／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE 提供）

炸雞速食店很少能看到滷肉飯的身影。

飲料和其他炸物部分，網友們大推「炸饅頭」跟「初鹿鮮奶茶」，炸饅頭上會淋初鹿煉乳，甜甜香香的口味收服不少愛吃甜食人的胃。部落客也貼心提醒大家，若想品嘗到這間超高人氣的炸雞店，盡量早點達，否則只能看著店員在清理廚房而無緣享用！

▲▼炸雞學苑。（圖／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE 提供）

人氣也很高的炸饅頭。

翔豪炸雞學苑

電話：03-4163882
店址：桃園市中壢區中山東路二段182號
營業時間：11：30 – 22：30

關鍵字： 桃園美食 翔豪炸雞學苑 達人美食 美食情報 蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

推薦閱讀

台南古都裡的古老街道　神農老街掛上燈籠更吸睛

北港古典文藝之旅　跟著進香路線挖掘人氣美食

銅管樂器迷的超級天堂　大林觀光工廠10多種樂器任你用

埔里特色小吃「鹹油條」北漂台北　傳統中找到創新吃法

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

澎湖水族館4月正式開幕

中壢人氣芋頭餅桃園開分店！

大口森呼吸！台南人必去的世外桃源

高雄老字號包子店　蛋黃肉包超多汁

「新竹深山仙境」雲海、櫻花季倒數

台東5特色飯店「住1天送1天」3/31止

比手還大！林口25元古早味粉漿蛋餅

小資族馬爾地夫4月直飛詳細攻略

成大人必吃美食！深夜還客滿

台北超狂火鍋！爆量蛤蜊和滿滿菜盤

熱門行程

最新新聞更多

不想在機場大排長龍就先線上報到

必喝葡萄柚綠茶！嘉義超人氣飲料店

網評極高的桃園秒殺炸雞店

嘉義新港、民雄一日遊必去景點

星夢郵輪「探索夢號」船身設計曝光

台中東大公園九重葛花牆盛放中

台版布拉諾島　 正濱漁港彩色屋超夢幻

吃得到飯湯！高雄巷口古早味早餐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366