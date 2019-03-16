桃園秒殺炸雞汁液黏滿嘴　混搭滷肉飯＋炸饅頭成店內招牌

點評：吃炸雞之前一定要準備好衛生紙啊！

▲在桃園地區是晚到就吃不到的秒殺炸雞店。

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE 提供，請勿任意翻攝以免侵權）

近期在桃園中壢有間炸雞店開幕不到一年，各大論壇內討論多，網路評價也很高，常常店家才剛剛開始營業，門口就聚集排隊的食客，今天部落客「蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE」要為大家介紹這間超高人氣的網紅炸雞店！

▲開幕時間不長但已經造成轟動。

這間「翔豪炸雞學苑」位於桃園中壢一帶，是由幾位來自台東的年輕人經營，老闆年紀較輕，但對於餐點的要求可一點都不馬虎。廚房採開放式，乾淨簡潔，在室內用餐也能享受到高品質的環境，牆面上還有許多可愛的學院風格布置，相當特別。價格方面比一般速食店便宜，份量也是絕對讓客人能吃得飽的佛心店家。

▲乾淨整齊的用餐環境。

▲牆上有掛著Q版的圖樣。

▲提供各種菜色以及套餐。

店家主打台式風格的炸雞，提供多項樣餐點及套餐可以選擇，炸雞方面店家使用溫體雞肉，並用來自美國的壓力鍋製作，將雞肉湯汁緊緊鎖在金黃麵衣內，一口咬下，滿嘴雞汁，吃相不會多好看，但相當過癮，尤其是看似單薄的金黃色麵衣，口感極脆，灑上一點胡椒後，味道瞬間提升到不同檔次，表現亮眼。另外，除了人氣超高的炸雞外，「滷肉飯」，也是店內的招牌之一，炸雞店也販賣滷肉飯是外面幾乎看不到的特別組合。

▲金黃酥脆的炸雞腿。

▲每一口都能感受到爆出來的湯汁。

▲雞翅也相當熱門。

▲炸雞速食店很少能看到滷肉飯的身影。

飲料和其他炸物部分，網友們大推「炸饅頭」跟「初鹿鮮奶茶」，炸饅頭上會淋初鹿煉乳，甜甜香香的口味收服不少愛吃甜食人的胃。部落客也貼心提醒大家，若想品嘗到這間超高人氣的炸雞店，盡量早點達，否則只能看著店員在清理廚房而無緣享用！

▲人氣也很高的炸饅頭。

翔豪炸雞學苑

電話：03-4163882

店址：桃園市中壢區中山東路二段182號

營業時間：11：30 – 22：30