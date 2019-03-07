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花況曝光已開7成！「2019竹子湖海芋季」3月29日仙氣登場

點評：今年別再錯過！！
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▲2019竹子湖海芋季提前登場。（圖／翻攝自海芋季粉絲專頁）

▲2019竹子湖海芋季現已開7成。（圖／翻攝自海芋季粉絲專頁，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

竹子湖一年中最美季節提前到來！今年竹子湖海芋季於3月29日正式開跑，主辦單位表示，目前已花開7成以上，想避開人潮，現在就可以上山賞花、拍仙氣美照。

▲2019竹子湖海芋季提前登場。（圖／翻攝自海芋季粉絲專頁）

▲竹子湖海芋正陸續開花，雪白海芋與青綠山谷相映襯，伴隨飄散過來的雲霧，隨手拍都仙氣破表。

往年3月底才盛開的海芋，因暖冬關係現正陸續開花，雪白海芋與青綠山谷相映襯，伴隨飄散過來的雲霧，隨手拍都仙氣破表，到5月前都能賞花。

▲2019竹子湖海芋季提前登場。（圖／翻攝自海芋季粉絲專頁）

▲竹子湖海芋季今年主題訂為「數數海芋」。

北市產發局表示，竹子湖海芋季今年主題訂為「數數海芋」，以數一朵海芋，許一個有你的願望為主軸，營造白色系地景，像是坐在鞦韆上賞海芋、坐在椅子上或趴在欄杆上等造景，帶給旅客幸福的氛圍，今年勢必再度成為熱門打卡所在。

▲2019竹子湖海芋季提前登場。（圖／翻攝自海芋季粉絲專頁）

▲假日還有深度體驗竹子湖的導覽活動。

除入口處海芋意象地景佈置外，在清明節4月4日至4月7日期間，於海芋大道苗榜花園前廣場舉辦海芋「心創市集」，現場布置海芋攤車，並仿歐洲市集風格，展售北市各區農特產及海芋相關商品。延續去年獲好評的竹子湖旅行郵局，今年也跟中華郵政合作推出海芋季限量明信片和紀念郵戳。

若不想只是拍照打卡，假日還有深度體驗竹子湖的導覽活動，由台北市農會志工安排專業解說員，在竹子湖入口停車場集合，行至湖田國小旁小徑右轉進入東湖地區，途經蓬萊米故事館、日據時代原種田辦公室、高家祠堂、野溪步道、人工柳杉造林地至頂湖，沿途可見竹子湖人文演替過程，一邊欣賞竹子湖優美的自然風光。

▲2019竹子湖海芋季提前登場。（圖／翻攝自海芋季粉絲專頁）

▲不想錯過最美花季，民眾也可上「2019年竹子湖海芋季網站」查詢即時花況。

想掌握即時花況，民眾可上「2019年竹子湖海芋季網站」查詢，或電洽北投區農會推廣部02-28924185分機340詢問。

2019年竹子湖海芋季
活動期間：108年3月29日至108年4月28日（花期至5月中）

關鍵字： 台北市旅遊 陽明山 竹子湖海芋 海芋季 2019年竹子湖海芋季

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