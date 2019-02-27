最浪漫「竹子湖海芋季」3月開跑　花季時間、交通管制懶人包

▲竹子湖海芋季。圖為過去畫面。（圖／記者徐文彬攝）

記者蔡玟君／綜合報導

緊接陽明山花季之後，每年3月底至5月期間最受歡迎的「竹子湖海芋季」即將從3月23日開跑，以下就整理出花季時間、交通管制與大眾運輸工具資訊，現在就開始規劃你的採海芋小旅行吧！

▲竹子湖海芋田超夢幻。（圖／記者徐文彬攝）

交通管制

海芋季期間（3/23至4/28），逢假日（含週休二日），仰德大道實施例假日管制；竹子湖地區湖田橋西經海芋大道方向實施順時針單向行駛交通輸導措施，海芋大道單行管制至往中正山叉路口止；另湖田橋往東湖路段採雙向通行，頂湖段採單向通行且禁止迴轉，疏導由新闢石板路往陽金公路離開。竹子湖地區交通管制實施時段為例假日自上午９時至下午６時，視實際車流量彈性調整。

▲2018年業者在花田間打造盪鞦韆。（圖／記者徐文彬攝）

大眾交通工具前往：

竹子湖地區路幅有限，建議欲前往民眾多多利用公眾運輸系統，搭乘捷運、公車前。

1.自捷運石牌站搭乘休閒公車128及小8。

2.自捷運北投站搭乘休閒公車129及小9（台灣好行北投竹子湖線）至竹子湖地區或搭乘230至陽明山公車總站，再轉乘108、128、129、小8、小9、124、131。

3.自臺北車站搭乘260（含區、花鐘線）路公車至陽明山公車總站，再轉乘108、128、129、小8、小9、124、131。

4.自捷運劍潭站搭乘260(含區、花鐘線)、紅5至陽明山公車總站或休閒公車111至陽明山第二停車場，再轉乘128、129、小8、小9、124、131。

▲3月底至5月就是要來採海芋。（圖／記者徐文彬攝）



5.自捷運劍南路站搭乘681路公車至陽明山第二停車場，再轉乘128、129、小8、小9、124、131。

6.自捷運萬芳社區站搭乘休閒公車109路至陽明山第二停車場，再轉乘128、129、小8、小9、124、131。

7.自公園路公保大樓前搭乘皇家客運1717「臺北-金山」線直達竹子湖派出所下車，下車後過「湖田橋」後，靠左步行30分鐘可達海芋大道，靠右步行30分鐘可達頂湖地區。

▲帶著點霧氣的海芋田也超夢幻。（圖／記者徐文彬攝）

另外旅客必須注意的是，128、129公車僅於海芋季活動期間延駛至竹子湖，且僅假日行駛。 若要搭乘到頂湖地區遊客可搭乘128、129、小8及小9在「風架口」站下車或至「頂湖入口(竹子湖)」站下車。