桃園飲料店有網美球池　必喝招牌小鍋煮茶、草莓紫米酸奶！

一個從旅遊中愛上美食的記錄者，努力用自己的熱情紀..

點評：我好想喝喝看喔～

文、圖／大口老師的走跳學堂

手搖飲料店越開越多間，除了好喝之外也要好拍好玩，連包裝也都要非常講究啊!位於桃園中原夜市商圈的「INS」就是這麼一間特色手搖飲料店，不僅有網美最愛的浴缸球池、黑白格紋、世界名畫、西洋棋等可以拍照打卡，連飲料杯都非常特別，像是戴有紳士帽的造型杯與愛心造型杯，不管男孩兒還是女孩兒都喜歡～

另外他們的招牌飲品是現煮小鍋煮茶與酸奶，喝起來不僅香醇濃郁，酸酸甜甜的滋味也非常討喜，好喝又好拍～還可以搭配飲料造型杯在專屬的MV場景拍照玩耍唷！

▼INS就位於桃園中原夜市商圈、康是美對面，以黑白經典色系搭配亮黃色，加上嘴唇的意象，亮眼又時尚的設計，讓人很容易就會被招牌跟內裝給吸引！





▼走近一看，他們家飲品的特色就是耗時費工、現點現煮的小鍋煮茶及酸奶，也因為需要一段時間的等待，所以室內特別精心佈置一個可以拍照打卡的網美聖地，讓大家可以邊等待邊拍照！

▼我們點的是法芙娜可可歐蕾、草莓紫米酸奶，拿到的時候真的讓人驚呼連連，可可歐蕾是用紳士帽的造型杯所盛裝，另一杯草莓紫米酸奶則是愛心造型杯，不管是男孩兒、女孩兒看到都會眼睛為之一亮！

▼從上面往下看更明顯啦~帶著紳士帽跟愛心的造型飲料杯看起來逗趣又討喜，而且直接放入吸管就能享用啦!沒想到飲料杯也能有如此創意， 讓人更期待它的風味啦！草莓紫米酸奶採用豐富乳酸菌加上新鮮草莓果醬、紫米下去製成，喝起來酸酸甜甜，還有軟Q的紫米口感，微甜不膩，還能滿足嘴巴的咀嚼口感，相較於珍珠來說也更為健康一些～連小口愛也一直瘋狂搶著喝呢！





▼拿到飲料的第一件事當然就是拍照打卡，再來享用它的美味！可可歐蕾採用知名的法芙娜可可再加上紐西蘭重生乳，我們選擇的是冰飲、半糖，喝起來香醇濃郁，不僅有可可獨特的苦甜，加入一點點糖份後變得溫潤討喜，連冰的都好喝；且杯套也非常有質感，採用菱格紋搭配嘴唇造型非常時髦啊！來到這裡還可以拍個大小網美照，每個角度都好拍～

▼裡頭就像是個MV場景一樣，採用黑白格紋搭配世界名畫、浴缸球池、幾何圖形等，看起來時尚又吸睛，隨手一拍就是雜誌封面，人人都可以當網美啊！

▼這次的小網美也就是小口愛啦～戴著紳士帽坐在放大版的棋盤上，感覺格外促咪！





▼小口愛光是這一區就拍了超多照片，每一張都很可愛！

▼每個角落都是小口愛的遊樂場（笑）～不管是棋盤、浴缸球池還是黃色沙發、紳士帽等，通通都可以自由發揮～玩累的就來喝一口，真是享用啊！

「INS」不僅飲料好喝、好拍，還有彷彿走入雜誌、MV般的時尚場景，來到這裡每個人都能搖身一變成呸姐蔡依林啊！大口覺得他們家的飲料其實口味還不錯，像是可可歐蕾連冰的都如此香醇濃郁，微微苦甜的滋味非常大人味；草莓紫米酸奶不僅酸甜美味，且還能滿足嘴巴的咀嚼口感，大人小孩都喜歡~有興趣的朋友不妨可以來一趟，就能拍個過癮、喝得開心囉！

INS(嘴唇飲料店)



地址： 桃園市中壢區實踐路105號

電話： 03－4383001

營業時間：11：00～22：30(平日)，10：00～23：00(假日)