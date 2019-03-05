300元海鮮任你夾！台中最強燒肉攤　還有金剛肉山等你挑戰

一個從旅遊中愛上美食的記錄者，努力用自己的熱情紀..

點評：口水都流出來了～

文、圖／大口老師的走跳學堂

全台首創彩繪貨櫃屋台式燒肉攤出現啦！位於台中美村路一段上、審計新村旁的「胖肉爺」，不僅有8～10人份超浮誇、用米篩扛出場的肉金剛無敵制霸餐，裡頭一共有13樣肉品，還可以一次享用到牛、羊、豬等優質肉品及多種時蔬，每一口都好吃到讓人眼睛發亮！

另外還有當天海港、魚市場嚴選海鮮盤讓你一次自由夾也只要300元，真的無敵划算！還有豬心、豬肝等內臟竟然只要20元起～各式肉品也只要58元起，銅板價就能享用高品質的美味燒肉，真的很親民，誰說平價就不能吃到好肉肉！這裡不僅有彩繪牆面可供拍照，餐點份量多、種類齊全，而且還有主食、甜點、蔬菜等，選擇豐富又實在，接下來趕緊跟著大口來去看看「胖肉爺」到底有多厲害吧！

▼這一區是之前藍貨櫃的舊址，現在把它改裝成酷炫的台式燒肉攤，感覺非常有特色啊!「胖肉爺」入口處就在花店隔壁的位置～上頭還有小小的扛棒，不怕找不到！

▼一上來就會看見由牛大爺、羊將軍所扮演的門神，大紅色系一整個相當討喜啊！

▼一進到裡頭，牆面上的彩繪搭配酷炫的燈光及閃亮的燈泡，一整個好有台味啊!也有點像是來到泰國夜市的感覺，繽紛又促咪！

▼貨櫃屋的牆面上滿滿都是店家自己的手繪創作，趁著客人還沒來的空檔也可以來拍照合影！

▼牆上有雞大俠、羊將軍、牛大爺、豬高手等匯集在「胖肉爺」的門派底下，大家一起來這裡「無肉不歡」吧！

▼靠近路邊的位置則是露天用餐區，在夜色中吃著熱呼呼的燒肉格外有意思!一旁還有準備令旗跟大洋傘，不管是晴天、雨天都沒問題！

▼這裡還有提供兩個包廂，大約可容納8～10個人，很適合家庭、三五好友、同事聚會等小型聚餐！

▼像大口這次就是跟好友在這個包廂用餐，還有提供兒童椅，所以帶小朋友來也沒問題!此外包廂都有冷氣、抽風服務，就可以在裡頭輕鬆自在的享用美味的燒烤啦！

▼他們的燒烤爐是採用來自日本的品牌，很多日本居酒屋都是用這個在烤肉，所以大家都可以安心使用!另外桌上還會提供不銹鋼碗盤、餐具、玫瑰鹽、衛生紙及小型垃圾桶，讓大家可以方便丟骨頭！

▼菜單，特別做成牛頭造型的感覺，一整個超有FU!這裡有提供各種牛、豬、雞、羊的肉品，通通58元起；此外還有豬心、豬肝20～30元不等，真的是超親民的價格啊！

▼背面還有各種海鮮、肉山、湯品、小菜、蔬菜、主食、飲品、酒類等，值得一提的是還有武林至尊海龍王及肉金剛兩種，人多的話一定要來上一份的啊！此外還有海鮮自由夾取一盤300元，份量到底有多浮誇?大家趕快跟著看下去就知道啦！（未滿十八歲請勿飲酒）

▼另外還有乾坤大挪移武林秘笈，也就是菜單秘笈介紹，想練功的朋友一定要打開看看！

▼像是肉金剛無敵制霸餐、海龍王遨遊神功餐、牛魔王霸王肋燒、蝦兵蟹將魚軍隊及主食、附餐、飲料、甜點等都有詳細的介紹！

▼想要挑戰肉金剛或海龍王的朋友一定要揪滿8～10人才可以順利練成啊！

▼另外還有每日海港＋魚市場新鮮漁貨，只要一次夾滿一大盤通通只要300元，CP值超高！

▼來到這裡就是要大口吃肉、大口喝酒啊！一旁還有餐具櫃，如有需要也可以自取唷～（未滿十八歲請勿飲酒）

▼牆上還有這幅牛魔王餵食肉肉的彩繪，等待餐點上桌前記得先來拍一張啊！

▼果然一到用餐時間，就湧入滿滿人潮，大家記得先訂位以免久候唷！

▼一開始會先送上雞湯、兩樣小菜，雞湯喝起來溫醇甘甜，暖心又暖胃！小菜帶點微微酸甜又爽脆，一整個開胃又解膩！

▼每人都會有一份調味料，由左而右分別是胡椒鹽、特調醬油、檸檬汁，讓大家可以搭配肉品享用！

▼另外每桌也會給一份特調辣椒粉，帶點香麻微辣，香氣十足又過癮~搭配肉品也滿適合的！

▼這裡就是蝦兵蟹將魚軍隊的地盤啦！喜愛海鮮的朋友千萬別錯過～人多的話可以點一盤來分享，一起吃個痛快！

▼這裡的海鮮都是每日漁港＋魚市場現挑新鮮魚貨，所以每次來不見得會看到一樣的食材！

▼計費方式也很簡單，每盤只賣你300元，不過只能一次性夾取不重疊為主，怎麼夾才可以放的多就看每個人的功力啦！

▼像我們就夾了四條鮮魚、小管及魚片，每個空隙都填得滿滿，這樣一盤才賣300元感覺真的很划算啊！

▼開烤啦!我們先將鮮魚、小管跟魚片通通放上烤網，瞬間就擺滿了（笑）！小管已經是熟的，所以只要烤熱就可以享用啦～吃起來軟Q鮮美，搭配醬料更是提鮮好吃！

▼鮮魚比想像中好烤又好吃～魚肉細膩又鮮美，搭配烤至微酥、帶點恰恰的魚皮一起享用更是香氣十足啊！大家也可以搭配胡椒鹽一起享用～滋味更多豐富多元！

▼沒多久肉金剛無敵制霸餐來啦～竟然由兩名大漢抬出場，還是採用米篩擺放，真是太霸氣啦！

▼大家看到這一大份都非常驚喜，裡頭除了豬、羊、牛等高級肉品之外，還有搭配時蔬，讓你大口吃肉的同時也能補充蔬菜的營養！

▼這裡頭一共有13種不同的肉品，同樣都是非常高級又美味，包準大家都可以吃得飽足又滿足！等了一整晚就是為了它啊啊啊啊啊～

▼從上面俯瞰下去也非常驚人，不僅畫面十足又讓人胃口大開，而且10個人享用的話每人也只要389元，真的非常超值！因為肉品實在太多種了，所以大口直接借用官方粉絲團的照片來說明比較快（笑）！





▼美國CH胸腹肉、美國厚切牛肋條、牛魔王霸氣肋燒、澳洲沙朗、紐西蘭牛舌、紐西蘭菲力骰子、美國極黑牛肩胛、伊比利豬肋條、伊比利梅花豬、西班牙豬梅花、澳洲羊肩排、羊排、美國CH翼板牛肉等13種，每一種不僅都是高品質的肉品，有些還有醃漬調味過再上桌，直接燒烤就很美味啦！

▼澳洲羊肩排、羊排，不僅個頭還不小，而且口味也非常不錯！

▼澳洲沙朗及紐西蘭菲力骰子，不管是厚度、口感或是肉汁都非常誘人，每個部位都有不同的美味嚼感！

▼中間這個巨大的肉山也很浮誇，最外圍以美國CH胸腹肉包覆著，裡頭還躲著美國厚切牛肋條及牛魔王霸氣肋燒，裡頭也是臥虎藏龍、好料滿滿啊！

▼這一大份肉盤連大口抱起來都有點吃力，看到滿滿一大份肉肉讓大家都暴動了！肚子都餓了起來～

▼這麼多肉肉就是要揪好友一起來分享，只見這個米篩大小的肉肉大到搬不進去包廂內（因為我們人太多還有小朋友XD），只好用盤子來分食啦！

▼我們先簡單夾了幾種肉品來燒烤，每種肉的品質都還滿不錯的，不會因為平價就馬虎！

▼牛舌也超大一片，先將一面烤熟後另一面翻過來就差不多可以享用啦!吃起來香嫩多汁，簡單搭配玫瑰鹽就很美味！

▼青雲雪脆菜飯，也就是傳說中的高麗菜飯啦!採用精煉的豬油肉蔥加上香菇拌炒，再搭配台灣優質稻米、高麗菜製成，吃起來不僅香氣十足，既有油蔥香氣也有高麗菜的爽脆清甜，搭配起來很涮嘴，連小朋友都可以一個人吃上一大碗呢！

▼伊比利豬肋條，豐富的油花讓燒烤爐都發爐啦！大火翻烤之下，肉香四溢，讓我們口水也快滴下來了！

▼等到外皮焦脆，裡頭都熟透後就可以享用啦！吃起來外酥內彈，一口咬下還有豐富的肉汁香甜，真的很美味！

▼美國CH胸腹肉，不僅超長一片，滿滿的油花加上細膩的肉質，軟嫩香Q又甜美，不管單吃或搭配玫瑰鹽就很美味！

▼不吃牛肉的朋友一定不能錯過他們家的豬肉!像是伊比利豬肋條、伊比利梅花豬、西班牙豬梅花等，不僅一點豬癬味都沒有，而且烤完還非常香甜多汁，完全不乾柴，每一種都有不同的嚼感，在嘴裡越嚼越香，連不吃牛的朋友都大力稱讚！

▼美國極黑牛肩胛，不僅有一定的厚度，而且油花也非常充足，重點是吃起來肥嫩而不膩，軟Q又柔軟，一口咬下還有滿滿的甜美肉汁，吃起來真的很享受呢！

▼接下來又繼續來烤杏鮑菇、紐西蘭菲力骰子及澳洲羊肩排，杏鮑菇吃起來爽脆又帶有水份，吃起來清甜又解膩；紐西蘭菲力骰子看起來非常豐厚，殊不知一口咬下口感意外的脆彈香嫩，裡頭還有飽滿的肉汁，在嘴裡越嚼越香！

▼澳洲羊肩排厚實大塊又帶骨，建議燒烤時間也要拉長一點；吃起來不僅沒有什麼羊羶味，肉質也比想像中軟嫩香甜，還有滿滿的羊脂油香，豐厚飽滿又美味！

▼吃肉肉也別忘了補充蔬菜，燒烤過的絲瓜、綠櫛瓜吃起來外脆內軟，還帶有蔬菜的清甜水份，大人小孩都喜歡！

▼此外還有美國馬鈴薯、澳洲沙朗、美國CH翼板牛肉等，雖然肉片比較屬於薄片，但吃起來完全不乾柴，而且香氣十足唷！

▼牛魔王霸氣肋燒也是全台獨有！特別經過7749個小時精燉滷製，享用前先上烤網燒烤即可！

▼牛肋燒非常大一隻，一整個霸氣十足啊！

▼牛魔王霸氣肋燒一放上燒烤爐就佔滿啦!燒烤至稍微焦脆即可享用～

▼牛肋燒一邊燒烤一邊飄出濃濃香氣，讓我們好期待它的美味啊！

▼牛肋燒也就是所謂的骨邊肉，吃起來肉質細膩又帶點焦脆口感，鹹香又酥脆的滋味讓人一吃就愛上～真的是銷魂的美味，好好吃啊！

▼豬心、豬肝更是強烈建議必點、必點、必點啊！（說了三次應該知道有多重要了）

▼他們家的豬心、豬肝都是醃漬過的，燒烤至帶點微微焦香即可享用！

▼豬心吃起來外酥內Q，軟Q香甜又帶點嚼感，加上醃漬的香料更是毫無腥味，是款讓人一吃就驚喜的美味！豬肝也是一絕，吃起來不僅軟嫩香甜，搭配醃料更是少了內臟讓人害怕的腥味，也不會有粉粉的感覺，裡頭還有飽滿水份，吃起來非常涮嘴！

「胖肉爺」不僅用餐環境非常有特色，加上多元的餐點內容與平價的消費，讓你用銅板價就能吃到美味的燒肉，真是太划算啦！尤其是用米篩扛出場的肉金剛無敵制霸餐更是讓人飽到不要不要的～一次可以享用到13種肉品，每一口都是銷魂的美味，大家一定要揪團來品嚐啊！

另外還有當日海鮮自己夾，滿滿一大盤只賣你300元，不僅鮮度滿滿而且便宜又美味，不管是喜愛肉品、海鮮的朋友都一定要來品嘗看看，尤其最後還有甜點烈火烤雞蛋糕也不要錯過囉！

胖肉爺



地址： 台中市西區美村路一段592-1號 （附近有車格、付費停車場）

手機： 0908318305 （16：30後才有人接電話喔！）

營業時間：18：00～02：00（週四公休，假日採機動開店，請注意粉絲團動態）