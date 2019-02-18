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新北最大室內親子樂園佔地400坪！有恐龍考古沙池、夢幻圖書館

大口老師的走跳學堂 大口

一個從旅遊中愛上美食的記錄者，努力用自己的熱情紀..

點評：根本親子勝地
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▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

文、圖／大口老師的走跳學堂

假日就是要帶小朋友去瘋狂放電啊!位於新北樹林秀泰生活百貨6樓的「LOVEME LAND樂米樂園」，目前是新北市最大、最受歡迎的室內親子樂園，不只佔地400坪，而且寬敞舒適又乾淨，加上木質溜滑梯、百萬海洋球池、恐龍考古沙池、夢幻圖書館、貴婦百貨、職能體驗大街、彈跳床、數位互動螢幕等設施，讓小朋友玩得開心又安心；另外因應過年即將到來，現場還特別準備狀元帽、耳朵會動的小豬帽、圓頂辮子帽及舞龍舞獅組等讓大家可以盡情扮裝，加上財神爺、春聯、炮竹、金元寶、銅錢等掛飾與佈置，除了小朋友可以盡情玩樂之外，大人也可以當網美拍拍照，一同感受濃濃的年節氛圍!值得一提的是春節期間還有推出優惠票價，會員最低270元起，另外還有儲值加碼金幣摸彩活動，還可以玩扭蛋試試手氣，1300個扭蛋通通有獎，最大獎是豬年純金金幣，其他獎項還可以現場領取現金，真是太棒啦~~這裡不僅是天氣濕冷的雨天備案，也是好拍又好玩的過年景點，特地來玩都值得啊!

▼「LOVE ME樂米樂園」就位於樹林秀泰生活百貨6樓，一旁還有跟樂米樂園合作的拍手童裝，我們都很喜歡他們家童裝的品質，加上不少正版卡通動漫人物的授權，穿起來好看又舒服，我們還先逛了一圈再進去玩耍呢!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼購票完成後就可以準備換鞋進去玩耍啦！門口還有一整區的鞋櫃與推車停車區，大家記得要穿著襪子才能入場好好玩耍唷!值得一提的是鞋櫃區還有提供椅子跟小沙發，小朋友坐下穿脫鞋子高度剛剛好，真的是太速西啦!門口的大姐姐們會先幫入場的大、小朋友雙手消毒、量耳溫，另外也會依照每個人選擇的玩樂區域套上可供辨識的手環，進出不同區域時門口的大哥哥大姐姐都會檢查一下，像小朋友戴的紅色手環就是兩區暢玩，大人則是蓋手章就可以進出囉!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼一進來的「夢幻親子圖書館」是公共區域，不管是暢玩哪一區的朋友都可以自由進出，這裡不僅有分齡圖書、教具、故事機等，還有小朋友最愛的帳篷!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼圖書館區再往裡頭走則是置物櫃及洗手間，置物櫃是免費使用的，可以擺放比較貴重的物品，不過記得要到櫃台換證才能使用唷!洗手間裡頭則是有免治馬桶、尿布台，一整個很大心啊~外頭也有擺放玩具，讓小朋友等待的同時也不無聊!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼為了營造過年氣氛，現場不僅佈置的很有年味，還有準備可愛的狀元帽、耳朵會動的小豬帽、圓頂辮子帽及舞龍舞獅組，讓大家可以歡樂變裝，感受濃濃的過年氣氛!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼舞龍舞獅組真是太逗趣啦~大人可以當獅頭，小朋友可以躲在把拔馬麻後面一起玩耍，讓小朋友在遊戲中也能感受過年氣息，真的很促咪!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼另外還有各式各樣的拼圖、鈴鐺城堡溜溜樂、圖書等，讓小小孩及愛看書的小朋友也能靜下心來好好閱讀及玩耍!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼另外還有各式各樣的積木組合、帳棚及會走動的新春小獅子，小倆口光是在這一區就玩了好陣子，真是太神奇啦!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼首先我們先到「活力動公園」玩耍，這裡不僅有百萬海洋球池、旋轉棒棒糖，還有平衡木、溜滑梯等多元設施，光是這一區就吸引不少小朋友瘋狂跑跳啦!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼球池外還有一整排的吧台休息區，大人也可以在這裡一邊休息聊天一邊看顧著小寶貝!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼「活力動公園」大致上分為三區，左邊最大片的是溜滑梯球池區、右前方則是超級蹦床，右邊還有一大片的家長休息沙發區，不管是大朋友還是小朋友通通照顧到啦~

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼家長沙發休息區，家長如果累了也可以在這裡放空、滑手機休息一下，重點是還有貼心準備插座唷!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼光是這一區就夠小朋友玩到一個不要不要了!像是可以發射圓球的空氣噴射槍、球會懸浮在空中的球台之外，中間還有一隻大熊可以讓小朋友攀爬，後方則是木製溜滑梯及多元的攀爬設備，好玩有趣又可以讓小朋友狂放電!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼像是這一區木製溜滑梯不僅好玩又安全，而且質感還不錯，溜下來底層還有軟墊及軟球保護，也不用擔心小朋友溜下來會受傷!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼另外也有旋轉溜滑梯及後方的網狀攀爬設備，安全設施也都做得不錯!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼這個像是甜甜圈的滾輪也很促咪，小朋友可以躲在裡面爬來爬去，還會隨著圓圈滾來滾去，深受不少大童小童的喜愛!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼這個旋轉棒棒糖也很有趣，大家可以坐在上面一起轉圈圈，兩旁的棒棒糖也可以由一旁的小朋友幫忙推動旋轉!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼溜滑梯後方還有一大區的設備可供玩耍，像是空氣射擊槍、闖關、攀爬設施等等，不像一般溜滑梯走上去溜下來就結束了~還可以在上頭繞一大圈也沒問題!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼除了可以在上頭一直瘋狂繞圈圈、奔跑、攀爬之外，下方還有一個甜甜圈跳跳床，也深受小朋友的喜愛!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼從上頭往下看可以發現這個球池真的超級大，加上超多好玩有趣的設施讓小朋友嗨到不行!當天還有幼稚園老師帶小朋友來玩耍，一整個熱鬧滾滾啊!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼光是這個平衡木就讓小口愛玩上許久，尤其這三個圓圈圈只要用力就能瘋狂轉圈圈，很受小朋友歡迎啊!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼這個大象溜滑梯也很特別，上頭投影還會有不同的圖案變化，好玩又促咪!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼超級蹦床也是小孩的最愛，除了可以跳跳跳之外還可以練習投籃、攀岩等，門口也有一個大姐姐會負責管控人數，避免一下子太多小朋友進去跳來跳去會危險!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼接下來我們要到另外一區「夢幻城市」繼續玩耍啦!中途經過這個Pin Screen小倆口突然玩了起來，原來是可以印上各式各樣的圖案，小朋友就可以看見自己的手印及手勢，她們兩個都很喜歡呢!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼一進來的左側則是停了好幾台車，地面還有畫上道路規線讓小朋友可以感受一下兜風的快感!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼另外這一區「恐龍考古沙池」是比較靜態的一區，也深受小朋友喜愛!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼兩旁還有巨大的恐龍骨骼化石，佈置得唯妙唯肖，讓小朋友有身歷其境的感覺!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼還可以將白色的沙石放到恐龍骨骸模型裡頭，好像真的在挖掘、考古一樣，真的很促咪!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼這裡還有超多過年的裝置藝術可供拍照，瞬間就能化身大小網美，不只小朋友可以玩得過癮，大人也可以盡情的拍照!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼還有超應景的喜氣小紅豬、金元寶、炮竹、銅錢等，同行好友還在這裡拍張全家福呢!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼這裡特別打造職能體驗大街，還有小朋友最喜歡的「貴婦超市」，不僅有一整排的冰櫃、食材，還有結帳台，一整個很高級啊!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼每種食材都是木製的，摸起來質感不錯，小朋友也能安心玩耍!這裡不僅可以讓小朋友多認識食材，還可以辨識顏色、形狀，還能享受購物的樂趣(笑)!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼小口愛玩到滿頭大汗，這時候也不用擔心，櫃台有準備吹風機可以先幫小朋友吹乾頭髮才不容易感冒唷!真的非常貼心啊~

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼吹完頭髮可別以為就結束了!瞬間又充飽電繼續玩耍~~這一區還有一整面的科技牆，同樣也是將球放到洞口吸上去後，就會從各式各樣的水管機關掉下來，感覺也是滿療癒的!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼這裡有小小兵、巧虎、Hello Kitty等列車，還能調撥車道真的很促咪!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼最後面還有「爬行木屋」，小朋友可以在裡頭爬上爬下，不知道為何感覺有種好像在看倉鼠表演的錯覺(笑)~~不過她們都很喜歡這一個木屋，可能是有種秘密基地的感覺!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼「數位互動看板」這一區也讓小朋友深深著迷，原來是可以將畫好的公主、騎士、食物等通通放到大螢幕上去，小朋友看到自己畫的圖出現在螢幕上都會開心又興奮!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼接者又跑來「工程屋」玩耍!小朋友除了可以變裝之外，還可以在這一區敲敲打打，這一區都是使用德國HAPE木製玩具，不僅質感好，也能讓小朋友玩得更加安心!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼玩累了也不用擔心，雖然裡頭禁止飲食，但外頭還有設置果汁吧輕食區，有各種現榨果汁、蛋糕等輕食，讓小朋友可以稍微休息吃點東西!

▲▼LOVEME LAND樂米樂園。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼這裡採用自助式的用餐方式，找好座位、點好餐後就可以到櫃檯自取餐點，享用完畢後空盤再自行回收即可!值得一提的是每張桌子都有提供乾洗手跟衛生紙，讓小朋友不用特地跑去洗手就能立馬開吃!吃飽喝足後，原本以為她們都累了，沒想到瞬間又充飽電繼續玩耍~~~其實是把拔馬麻快沒電了(笑翻)!!!

「LOVEME LAND樂米樂園」不僅好玩又有趣，而且裡頭空間寬敞舒適，設備齊全又安全，讓小朋友也能玩得開心又放心!且裡頭的佈置充滿濃濃年味，很多地方都很適合拍照打卡，是個大人可以盡情拍照、小朋友認真奔跑的好地方，推薦給大家~過年不妨可以一家大小一起來「LOVEME LAND樂米樂園」玩耍，玩累了還可以到樓上吃美食或樓下逛逛街，真的是很棒的放電好地方唷!

LOVEME LAND樂米樂園
地址：新北市樹林區樹新路40-6號6樓(樹林秀泰生活百貨6樓，附有付費停車場)
電話：02-26753600
營業時間：11：00～20：30（週一至週五），11：00～21：00（週六至週日）

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關鍵字： LOVEME LAND樂米樂園 大口老師的走跳學堂 達人旅遊 旅遊情報 新北旅遊

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