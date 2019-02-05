ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

甜食控必吃浮誇系甜點！首爾巨無霸草莓杯、繽紛彩虹蛋糕

大口老師的走跳學堂 大口

一個從旅遊中愛上美食的記錄者，努力用自己的熱情紀..

ETtoday餓勢力

▲▼韓國首爾Cafe de Paris明洞店。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

文、圖／大口老師的走跳學堂

這次大口要來分享首爾自由行一間好吃又好拍的甜點！首間門市位於新沙洞的「Cafe de Paris」一開幕就造成不少排隊人潮，後來在弘大、明洞甚至海外都有分店，住在明洞的大口怎麼能錯過這麼厲害的甜點，一定也要來朝聖一下的啊！Cafe de Paris明洞店距離明洞站8號出口步行只要2分鐘，最夯的草莓Bon Bon蹦蹦（草莓杯）不僅選用當季盛產的新鮮草莓，搭配鮮奶油、冰沙更是擁有華麗的視覺與多層次的口感，讓人一吃就愛上；彩虹蛋糕也是必點新品，繽紛又飽和的色系萌的讓人不要不要的，包準先讓相機拍好拍滿才捨得吃下肚啊！

▼「Cafe de Paris」明洞店就位於明洞站8號出口出來左轉後第二個街角轉角處、星巴克對面，外觀則是亮眼的Tiffany藍，整個二、三樓都是他們的用餐空間，一樓是同樣很知名的玫瑰冰淇淋，還算是顯眼好找！

▲▼韓國首爾Cafe de Paris明洞店。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼「Cafe de Paris」自從開幕以來，就吸引不少排隊人潮，後來又開了不少海內外的分店，其中又以水果Bon Bon蹦蹦（水果杯）最為出名，也是不少韓妞跟台灣朋友IG打卡的熱點！

▲▼韓國首爾Cafe de Paris明洞店。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼上來二樓之後，首先要先到櫃台點餐，上頭有圖文並茂的菜單，也會將人氣最旺的餐點都寫在上頭讓大家參考！

▲▼韓國首爾Cafe de Paris明洞店。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼點好餐後就可以自己找位子坐，等到叫號機響的時候再去取餐，享用完畢再自行送回櫃台回收即可！沒想到平日的下午也是坐了滿滿的人潮，除了觀光客之外也有不少在地人前來朝聖啊！

▲▼韓國首爾Cafe de Paris明洞店。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼水果杯的前六名都寫在上頭了，像是草莓杯、青葡萄杯、芒果杯、鳳梨杯、芒果&青葡萄杯、布朗尼杯等，但口咩的眼裡只有草莓、草莓、草莓，所以毫不猶豫直接點了草莓杯（18000韓元，依照2018/1/5匯率36.6來算約台幣492元）！另外又看到很夯的彩虹蛋糕（Rainbow Cream，7500韓元，約台幣205元），默默又點了一個來搭配享用！

▲▼韓國首爾Cafe de Paris明洞店。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼沒多久餐點就準備好了～拿到的時候超開心的，因為不僅華麗份量也滿多的，這根本可以兩個人吃都沒問題！不過這裡的低消是每個人至少要點一杯飲料，所以大口又另外點了一杯熱拿鐵享用～

▲▼韓國首爾Cafe de Paris明洞店。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼草莓杯（草莓Bon Bon蹦蹦）用了很多新鮮草莓堆疊而成，上面灑滿糖粉，最上頭再插上巴黎鐵塔的紙卡，看起來真的很夢幻很吸睛啊！

▲▼韓國首爾Cafe de Paris明洞店。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼彩虹蛋糕，不僅個頭不小，而且吃起來鬆軟綿密，不會過於甜膩，還帶點微微鹹甜的口感，搭配細膩滑順的奶油其實還滿順口的，好吃耶！

▲▼韓國首爾Cafe de Paris明洞店。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼光是這兩樣就讓口咩忍不住多拍了好幾張照片才夠本！最後終於可以開動了～草莓杯其實是一層草莓＋鮮奶油＋草莓＋冰沙＋草莓的神奇組合，它們的鮮奶油很輕柔，吃起來不會很膩口，搭配新鮮草莓、糖粉吃起來很過癮!我們覺得酸甜度滿剛好的，可以吃到草莓的酸香甜美，還可以吃到鮮奶油、冰沙的雙重口感，吃起來也頗有層次，兩個人呼嚕呼嚕一下子就解決了！

▲▼韓國首爾Cafe de Paris明洞店。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼上頭更是密密麻麻佈滿草莓，從第一口到最後一口都是香甜好吃的新鮮草莓，不管搭配糖粉、奶油或是冰沙都很棒～算是好看又好吃的餐點唷！

▲▼韓國首爾Cafe de Paris明洞店。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼吃完走出來一看，店面外頭堆放著大量的草莓跟鮮奶，是說大家不用擔心為何沒有冰起來～因為外頭的氣溫才零下幾度，根本跟冰箱沒什麼兩樣啊！

▲▼韓國首爾Cafe de Paris明洞店。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼他們的水果看起來品質都還不錯，大家就放心大口的享用吧！

▲▼韓國首爾Cafe de Paris明洞店。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼另外再加碼必吃草莓一盒！冬天來到韓國一定要吃草莓啊～我們在當晚住的明洞洛伊斯Loisir酒店旁、5號出口出來左轉第一個轉角附近，有一攤賣草莓跟襪子的攤販購買，一盒才7000韓元（約台幣191元），裡頭的草莓大顆又新鮮，而且還有整整兩層，真是太開心啦！

▲▼韓國首爾Cafe de Paris明洞店。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼草莓的品質很好，每一顆都差不多大顆，而且也沒什麼損傷，吃起來新鮮又多汁，重點是一點也不酸~連怕酸的大口都覺得非常香甜，吃得很過癮！

▲▼韓國首爾Cafe de Paris明洞店。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼拿在手上就知道草莓有多大顆了吧！女孩兒是無法一口吃下一顆的，真的很厲害～且7000韓元算是附近最便宜的價格了，有來韓國的朋友一定不能錯過囉！

▲▼韓國首爾Cafe de Paris明洞店。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

「Cafe de Paris」明洞店不僅用餐空間寬敞舒適，除了有招牌的水果杯及多款甜點之外，另外也有咖啡、果汁、茶等其他飲品，特地來都值得！尤其草莓杯選用的是當季草莓新鮮又大顆，好拍又好吃，包準讓人少女心大發，這款夢幻又時尚的甜點更是一定要來拍照打卡的啦～另外也有不同的水果杯及千層蛋糕都非常誘人，下次有機會再來品嘗其他口味的水果杯吧！

Cafe de Paris明洞店
地址：首爾特别市中區忠武路2街66-5（서울특별시 중구 충무로2가 66-5） 2~3樓
電話：+82-2-7559646
營業時間：11:00~凌晨00:00（點餐至23:25）
備註：
芒果:全年供應
草莓:11月~第二年5月
櫻桃:6月~9月
樹莓:5月~6月
青葡萄:8月~10月末

大口老師的走跳學堂粉絲專頁　部落格

關鍵字： Cafe de Paris明洞店 韓國美食 首爾美食 明洞美食 達人美食 美食情報 下午茶 日韓風 大口老師的走跳學堂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

水桶腰阿柴咬飯碗怒摔 眼神死瞪奴才：啊晚餐勒！？

推薦閱讀

「韓國必吃酥烤吐司」板橋快閃店　還原道地經典好滋味

超人氣散步甜點！宜蘭礁溪雞蛋仔專賣店　鬆脆感紅到澳門

台中霸王級排隊牛肉麵　鋪滿無骨牛小排、頂級牛腱心

一次滿足你的宵夜慾望！麻辣燙、串烤、清爽果汁全包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

你必須知道的年初一「10大禁忌」

入住飯店避犯10大禁忌睡個好覺

到嘉義必吃雞肉飯超級懶人包

嘉義4處新景點　拍稻草捲、走景觀橋

你必知的大年初一到初九過年禁忌

台北米其林指南收錄的牛肉麵

我要脫魯！全台24間月老廟懶人包

淡水天元宮最新春節櫻花花況

年假南漂！高雄必訪6大新景點

基隆5個療癒山海景點

熱門行程

最新新聞更多

鹽水古早味雞蛋糕！炭火現烤銅板價

初四再來　丹丹漢堡今年首放年假

甜食控必朝聖！首爾巨無霸草莓杯

春節最美！淡水天元宮三色櫻滿開

基隆5個療癒山海景點

高公局：初一下午國5南下車多壅塞

機捷恢復正常　預辦登機13點重啟

南投清境浪漫紫屋餐廳超夢幻！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366