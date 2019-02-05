甜食控必吃浮誇系甜點！首爾巨無霸草莓杯、繽紛彩虹蛋糕

一個從旅遊中愛上美食的記錄者，努力用自己的熱情紀..

文、圖／大口老師的走跳學堂

這次大口要來分享首爾自由行一間好吃又好拍的甜點！首間門市位於新沙洞的「Cafe de Paris」一開幕就造成不少排隊人潮，後來在弘大、明洞甚至海外都有分店，住在明洞的大口怎麼能錯過這麼厲害的甜點，一定也要來朝聖一下的啊！Cafe de Paris明洞店距離明洞站8號出口步行只要2分鐘，最夯的草莓Bon Bon蹦蹦（草莓杯）不僅選用當季盛產的新鮮草莓，搭配鮮奶油、冰沙更是擁有華麗的視覺與多層次的口感，讓人一吃就愛上；彩虹蛋糕也是必點新品，繽紛又飽和的色系萌的讓人不要不要的，包準先讓相機拍好拍滿才捨得吃下肚啊！

▼「Cafe de Paris」明洞店就位於明洞站8號出口出來左轉後第二個街角轉角處、星巴克對面，外觀則是亮眼的Tiffany藍，整個二、三樓都是他們的用餐空間，一樓是同樣很知名的玫瑰冰淇淋，還算是顯眼好找！

▼「Cafe de Paris」自從開幕以來，就吸引不少排隊人潮，後來又開了不少海內外的分店，其中又以水果Bon Bon蹦蹦（水果杯）最為出名，也是不少韓妞跟台灣朋友IG打卡的熱點！

▼上來二樓之後，首先要先到櫃台點餐，上頭有圖文並茂的菜單，也會將人氣最旺的餐點都寫在上頭讓大家參考！

▼點好餐後就可以自己找位子坐，等到叫號機響的時候再去取餐，享用完畢再自行送回櫃台回收即可！沒想到平日的下午也是坐了滿滿的人潮，除了觀光客之外也有不少在地人前來朝聖啊！

▼水果杯的前六名都寫在上頭了，像是草莓杯、青葡萄杯、芒果杯、鳳梨杯、芒果&青葡萄杯、布朗尼杯等，但口咩的眼裡只有草莓、草莓、草莓，所以毫不猶豫直接點了草莓杯（18000韓元，依照2018/1/5匯率36.6來算約台幣492元）！另外又看到很夯的彩虹蛋糕（Rainbow Cream，7500韓元，約台幣205元），默默又點了一個來搭配享用！

▼沒多久餐點就準備好了～拿到的時候超開心的，因為不僅華麗份量也滿多的，這根本可以兩個人吃都沒問題！不過這裡的低消是每個人至少要點一杯飲料，所以大口又另外點了一杯熱拿鐵享用～

▼草莓杯（草莓Bon Bon蹦蹦）用了很多新鮮草莓堆疊而成，上面灑滿糖粉，最上頭再插上巴黎鐵塔的紙卡，看起來真的很夢幻很吸睛啊！

▼彩虹蛋糕，不僅個頭不小，而且吃起來鬆軟綿密，不會過於甜膩，還帶點微微鹹甜的口感，搭配細膩滑順的奶油其實還滿順口的，好吃耶！

▼光是這兩樣就讓口咩忍不住多拍了好幾張照片才夠本！最後終於可以開動了～草莓杯其實是一層草莓＋鮮奶油＋草莓＋冰沙＋草莓的神奇組合，它們的鮮奶油很輕柔，吃起來不會很膩口，搭配新鮮草莓、糖粉吃起來很過癮!我們覺得酸甜度滿剛好的，可以吃到草莓的酸香甜美，還可以吃到鮮奶油、冰沙的雙重口感，吃起來也頗有層次，兩個人呼嚕呼嚕一下子就解決了！

▼上頭更是密密麻麻佈滿草莓，從第一口到最後一口都是香甜好吃的新鮮草莓，不管搭配糖粉、奶油或是冰沙都很棒～算是好看又好吃的餐點唷！

▼吃完走出來一看，店面外頭堆放著大量的草莓跟鮮奶，是說大家不用擔心為何沒有冰起來～因為外頭的氣溫才零下幾度，根本跟冰箱沒什麼兩樣啊！

▼他們的水果看起來品質都還不錯，大家就放心大口的享用吧！

▼另外再加碼必吃草莓一盒！冬天來到韓國一定要吃草莓啊～我們在當晚住的明洞洛伊斯Loisir酒店旁、5號出口出來左轉第一個轉角附近，有一攤賣草莓跟襪子的攤販購買，一盒才7000韓元（約台幣191元），裡頭的草莓大顆又新鮮，而且還有整整兩層，真是太開心啦！

▼草莓的品質很好，每一顆都差不多大顆，而且也沒什麼損傷，吃起來新鮮又多汁，重點是一點也不酸~連怕酸的大口都覺得非常香甜，吃得很過癮！

▼拿在手上就知道草莓有多大顆了吧！女孩兒是無法一口吃下一顆的，真的很厲害～且7000韓元算是附近最便宜的價格了，有來韓國的朋友一定不能錯過囉！

「Cafe de Paris」明洞店不僅用餐空間寬敞舒適，除了有招牌的水果杯及多款甜點之外，另外也有咖啡、果汁、茶等其他飲品，特地來都值得！尤其草莓杯選用的是當季草莓新鮮又大顆，好拍又好吃，包準讓人少女心大發，這款夢幻又時尚的甜點更是一定要來拍照打卡的啦～另外也有不同的水果杯及千層蛋糕都非常誘人，下次有機會再來品嘗其他口味的水果杯吧！

Cafe de Paris明洞店

地址：首爾特别市中區忠武路2街66-5（서울특별시 중구 충무로2가 66-5） 2~3樓

電話：+82-2-7559646

營業時間：11:00~凌晨00:00（點餐至23:25）

備註：

芒果:全年供應

草莓:11月~第二年5月

櫻桃:6月~9月

樹莓:5月~6月

青葡萄:8月~10月末

