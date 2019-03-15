文／七逗旅遊網提供
原本在歐美地區盛行的遊輪之旅，近幾年在台灣愈來愈紅，而去年首航台灣就受到眾多好評的盛世公主號，也即將在今年4月重返基隆港。還沒搭過盛世公主號，以及想重溫遊輪時光的您怎能錯過！若想換換口味，到北美感受異國風情的遊輪玩法，同樣屬於公主遊輪旗下的紅寶石公主號，也將在今年夏天帶給您精彩的阿拉斯加冰河之旅！
▲2019年4月，盛世公主號再度回到基隆港。（圖／公主遊輪提供）
盛世公主號4-7月基隆港出發遊日韓
今年4-7月強勢回歸基隆港的盛世公主號，是公主遊輪旗下第一艘為了亞洲遊客量身打造的遊輪，超過14萬噸的噸位，可是旗艦級遊輪才有的重量級規格。船上全透明的海上天空步道是超好拍的打卡勝地，可拍到與蔚藍大海、藍天白雲同框的美景。另外，船上媲美百老匯精彩表演的公主劇院、公主遊輪首創的露天星空電影院、面積達1100平方公尺的超大免稅購物天堂…等眾多娛樂設施，絕對讓您擁有一段玩到忘記時間的海上時光！
▲海上天空步道凌空39公尺，長8.5公尺，玻璃地板及牆面讓您度欣賞海上美景零死角。（圖／公主遊輪提供）
盛世公主號也是亞洲遊輪界中，首艘邀請雙米其林主廚攜手打造船上餐廳的遊輪。這兩間餐廳為與米其林三星主廚Emmanuel Renaut合作的「雷諾的法式餐廳La Mer」，以及邀請北美唯一榮獲米其林星、永利中餐廳前主廚理查德‧陳（Richard Chen）打造的「觀瀾軒」粵式餐廳，由兩位大咖名廚設計的專屬晚宴菜單滿足老饕們挑剔的味蕾。
▲盛世公主號「La Mer雷諾的法式餐廳」的菜單由米其林三星主廚Emmanuel Renaut設計（圖／公主遊輪提供）
迫不及待上船玩耍了嗎？盛世公主號今年將從基隆港出發，航行至沖繩那霸、石垣島、福岡、鹿兒島、長崎、釜山、麗水等地點，不論想來場日式之旅，或日韓混搭之旅，都能輕鬆出發！
今夏遊阿拉斯加冰河首選 紅寶石公主號
搭遊輪前進阿拉斯加冰河區，紅寶石公主號絕對是您最好的選擇！搭紅寶石公主號，除了可避免長途拉車外，紅寶石公主號也是阿拉斯加地區唯一的亞洲禮遇遊輪，為日本、中國、台灣的旅客提供親切的服務，特殊菜單、公主日報、港口指南…等資訊通通為您翻譯成熟悉的語言，並提供日式早餐、中式粥品、亞洲午／晚宴料理，即使遠赴阿拉斯加也不用擔心東西吃不習慣。
▲阿拉斯加地區唯一的亞洲禮遇遊輪─紅寶石公主號，是您絕佳的選擇。（圖／公主遊輪提供）
此外，船上還有與TLC知名節目《帥哥廚師到我家》主廚柯提斯‧史東（Cutis Stone）合作的「SHARE」餐廳，並推出限量的「主廚餐桌」體驗，饕客們想嚐鮮得趁早預約。另外，船上其他餐廳也提供加勒比海、地中海料理、手工翻烤披薩等異國美食。吃飽喝足後，蓮花水療是您放鬆身心的好去處，甲板上的露天泳池、高爾夫球場、網球場則讓您活動筋骨。酒吧、夜總會則是體驗精彩海上夜生活的絕佳地點！
▲棉田豪冰河十分壯觀，但每年也逐漸消退，想親自觀賞這樣的景色得趁早前往。（圖／公主遊輪提供）
今年夏天，紅寶石公主號推出阿拉斯加冰河之旅，帶您遊覽氣勢壯闊的冰河灣公園、棉田豪冰河，在陽光的照耀下，淺藍中泛著白色光澤的的冰河璀璨迷人。其中冰河灣國家公園一天只允許2艘大型遊輪入內參觀，絕對帶給您最難忘的旅程。
推薦行程：
▲盛世公主號
＊03/31前報名繳訂，可選擇以下優惠方案之一、內艙第二人半價、每間艙房最高減6000
▲紅寶石公主遊輪
＊早鳥優惠最高省9千
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盛世公主4月強勢回歸基隆港 搭紅寶石公主號遊冰河
文／七逗旅遊網提供
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