澎湖遊艇碼頭超美餐酒館　白天、夜晚海灣彷彿電影場景

點評：下午的室外空間好像電影場景！

▲近年來澎湖的熱門餐廳之一

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／切琍攝文旅食提供，請勿任意翻攝以免侵權）

每年五月的澎湖花火節總是吸引大批的觀光人潮進入，因為如此每到這個季節，澎湖的觀光業都會摩拳擦掌地等待客人上門，許多遊客也會開始安排行程，部落客「切琍攝文旅食」在社團「旅遊超爽的！」要告訴大家，澎湖除了美麗的海景和海鮮吃到飽外，近年來又增加一個必去的餐廳，「吹吹風咖啡館碼頭餐酒館」。

▲室內空間非常溫馨

「吹吹風咖啡館碼頭餐酒館」就在現在的澎湖遊艇碼頭港邊，有分室內和室外空間，用木質作為主要裝潢，整間店充滿溫馨的氣氛，尤其是室內空間，暖色系調的燈泡、懸空擺設的乾燥花每一個設計都讓人感受到用心。而室外空間則可以享受微微海風，還可以遠眺澎湖海灣和港務大樓，看大船停靠或是出港，讓人感覺非常悠閒。

▲空曠的空間乾相當舒適

▲水及調味粉是自取的

餐酒館採半自動服務，自行選定好入座位置，茶水、調棒自行取用，菜色種類多變，有全天候供應的炸物、飲品、茶類、限時供應的義大利麵、燉飯和午晚餐點。此外，用餐時間不限時，想坐多久都可以，特別提醒大家，餐廳下午是不供餐的，但有飲料及簡單炸物可以點購，如果要前往用餐的遊客要特別注意！

▲一旁的冰櫃有蛋糕展示

部落客表示，在澎湖遊艇碼頭吹吹風的觀景台，下午傍晚到晚上都是在美妙看風景的好所在，遠眺海洋之母藝術裝置、澎湖港灣，其中，夕陽到晚霞是一天只有一次的魔幻時光，雲彩潮汐的變幻萬千，都是令人駐足不捨的，且鄰近市區，來這享受海風的輕拂、夕陽彩霞的光屑揮灑，看著靜謐的海平面與熱鬧的夜釣小管船班往返，都是非常舒服的。

▲到了晚上室外空間相當浪漫

▲美麗的澎湖不輸給國外

吹吹風精品咖啡館碼頭餐酒館

地址：880 澎湖縣馬公市海安街一號2樓

電話：06-9279398

營業時間：11:00～22:00（夏日旺季到23:30）