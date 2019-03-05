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電視劇「初戀情人」指定場景　陽明山上特色咖啡廳

點評：在這邊喝咖啡真的超級享受！
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▲▼戲咖啡。（圖／魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行提供）

整個環境就像世外桃源

記者簡仲豪／綜合報導（圖／魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

陽明山是許多台北人周末時光選擇前往放鬆的勝地，除了能賞花泡溫泉外，陽明山上還有很多的咖啡廳非常著名，部落客「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」在社團「旅遊超爽的！」為大家介紹了一間極美的咖啡館，連電視劇都曾納為場景的高人氣景點！

▲▼戲咖啡。（圖／魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行提供）

簡約的裝潢配色非常溫馨

位於美軍社區旁的「戲咖啡」曾是台劇「初戀情人」劇中選定的場景之一，外觀裝潢以白色作為基底，簡約的白色牆板漆上些許的紅色，加上湛藍的天空和一旁的綠樹，讓整個咖啡廳多了不少春季的生氣；到了室內又是另外一種獨特的風格，牆壁上掛滿藝術作品，一旁的擺設也有許多老舊收藏，整體環境非常舒服！

▲▼戲咖啡。（圖／魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行提供）

內部有各式各樣的收藏品

▲▼戲咖啡。（圖／魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行提供）

餐廳內部就像一個小小的博物館

菜單的設計更不馬虎，有著錄影帶外型的餐單常常被誤以為也是店家收藏之一，精緻的菜單裡有著精緻的餐點，不管是主菜、甜點還是飲品，表現都非常出眾，是一間好吃又好拍的特色餐廳！

▲▼戲咖啡。（圖／魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行提供）

精緻的菜單

▲▼戲咖啡。（圖／魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行提供）

餐點種類多樣化

▲▼戲咖啡。（圖／魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行提供）

飲品的瓶子也非常特別

店內的餐點也是許多饕客們的最愛，食材新鮮且真材實料，起司熱鬆餅，口感鬆、軟且起士香味濃厚，餐點份量充足而且種類變化多，讓到此用餐的民眾可以有很多選擇，非常用心！

▲▼戲咖啡。（圖／魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行提供）

西班牙蛋餅

▲▼戲咖啡。（圖／魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行提供）

起司熱鬆餅

下次前往陽明山賞花時，不妨找個時間到咖啡廳裡享受悠閒的下午茶時光，放慢生活的步調！

戲咖啡
營業時間：週一至週五 1100AM-1800PM、週六及週日 1000AM-1800PM、每週二公休
電話：(02)2862-1999
地址：台北市士林區陽明山陽明里長春街12號（美軍宿舍區）

關鍵字： 台北市美食 陽明山 戲咖啡 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 達人美食

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