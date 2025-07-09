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藝術家霍夫曼現身宜蘭童玩節　超萌「史努比鴨」全球首展吸睛

▲▼霍夫曼（上圖右3）驚喜現身童玩節　與「史努比鴨」同框，引民眾狂拍打卡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼霍夫曼（上圖右3）驚喜現身童玩節　與「史努比鴨」同框，引民眾狂拍打卡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭國際童玩藝術節今（2025）年迎來第30周年，以「童心無限　童玩30」為主題盛大開幕，並邀請荷蘭著名藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）跨海創作全新充氣裝置藝術「史努比鴨」。今（9）日，霍夫曼更驚喜現身童玩節，與作品同框，吸引大批民眾拍照打卡。

▲▼霍夫曼（上圖右3）驚喜現身童玩節　與「史努比鴨」同框，引民眾狂拍打卡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼霍夫曼（上圖右3）驚喜現身童玩節　與「史努比鴨」同框，引民眾狂拍打卡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

今（9）日霍夫曼在宜蘭國際童玩藝術節現場，首次與「史努比鴨」實體相見歡，並分享設計理念。他表示，黃色小鴨是他創作中的重要視覺語言，而史努比則是他童年時期深愛的經典角色。「史努比鴨」巧妙結合了史努比的幽默個性與黃色小鴨的溫暖童趣，期望能為參加童玩節的大小朋友帶來更多童年歡樂回憶。

活動現場，宜蘭縣成功國小美術班的小藝術家們以畫筆創作屬於自己風格的「史努比鴨」，展現童心創意與藝術才華。霍夫曼對孩子們的作品讚不絕口，並特別致贈親筆簽名的「史努比鴨」複製手稿予宜蘭縣政府及宜蘭縣議會典藏，由代理縣長林茂盛及議長張勝德代表收下這份珍貴禮物。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，霍夫曼的作品充滿童趣，這次特別為童玩節30周年創作的「史努比鴨」，全球首展選在宜蘭，不僅展現宜蘭的藝術活力，更讓藝術走進孩子的世界，突顯童玩節的國際視野。「史努比鴨」長23公尺、寬19公尺、高18公尺，內建LED燈光，白天吸睛、夜晚閃耀，成為冬山河親水公園的超萌打卡景點。

今年的宜蘭童玩節不僅吸引了國際目光，更透過霍夫曼的創作，讓藝術與童趣完美結合，為大小朋友帶來難忘的夏日回憶。

▲▼霍夫曼（上圖右3）驚喜現身童玩節　與「史努比鴨」同框，引民眾狂拍打卡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

關鍵字： 宜蘭童玩節 國際藝術家霍夫曼 史努比鴨

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