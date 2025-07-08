秀「鮪魚肚」玩六福水樂園只要499元　穿藍白拖同享優惠

▲六福水樂園鮪魚肚優惠明天登場。（圖／六福村提供）



記者黃士原／台北報導

暑假持續高溫，想要消暑一下，玩水是最佳解方！六福水樂園推出夏日優惠，明天起至9月7日，只要秀出「鮪魚肚」就能用499元入園，而穿著國民藍白拖也可享有同樣優惠。此外，住在桃竹苗地區的鄉親，399元就能玩水一整天。

六福水樂園再度推出「鮪魚肚」優惠活動，明天起至9月7日，只要有鮪魚肚（可捏出肥肉小幅搖動），就可享有499元的門票優惠價；害羞露肚子的民眾，可以穿著最經典的藍白拖（顏色不拘），也能享有同樣優惠。

▲穿藍白拖（顏色不拘）玩六福水樂園也能享有499元優惠價。（圖／六福村提供）

此外，如果是設籍在桃園、新竹、苗栗的客人（身分證字號開頭H/J/O/K），更可以直接享有鄉親優惠價399元，活動時間也是從7月9日至9月7日。

▲兒童新樂園「樂Fun水樂園」7月5日開放。（圖／翻攝自北捷網站）

另外，今年暑假，兒童新樂園推出超強限定版「樂Fun水樂園」，就在遊客服務中心前方草皮區，現場設置直徑超過16公尺的戲水池、近4公尺高的充氣式滑水道，每人每場只要150元，每天開放5個場次，入場即送禮物1份。

2025台北親水節則是持續至8月31日，早上10點就有園遊會，胖卡餐車、逗號文創市集，以及互動攤位可體驗。票價部分，夏季全票80元、優待票40元（6歲以下、65歲以上免費），銅板價爽玩整天。