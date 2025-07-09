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姓名同音「江蕙」任一字　高雄星級飯店4餐廳消費享75折

▲姓名同音「江蕙」任一字　高雄星級飯店4餐廳消費享75折 。（圖／記者黃士原攝）

▲姓名同音「江蕙」任一字，高雄星級飯店4餐廳消費享75折 。（圖／高雄福華提供）

記者黃士原／台北報導

暑假的高雄不僅是親子旅遊熱點，更接連迎來江蕙、孫燕姿、蘇打綠等國內重量級歌手演唱會，高雄福華大飯店也祭出多項餐飲優惠活動，7月31日前，姓名中含有「江蕙」任一字（含同音），館內4家餐廳消費即享75折，出示票根也有優惠。

▲姓名同音「江蕙」任一字　高雄星級飯店4餐廳消費享75折 。（圖／記者黃士原攝）

▲姓名同音「江蕙」任一字，HOVII Cafe餐點75折。（圖／高雄福華提供）

天后江蕙重返舞台的首場演唱會將在7月11日舉行，緊接著8月還有闊別10年的孫燕姿及蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會最終站，高雄福華飯店搶攻商機，即日起至7月31日推出「姓名優惠」活動，凡姓名中含有「江」或「蕙」任一字（含同音）者，在HOVII Café、江南春、麗香苑自助餐廳、Smile one精緻涮涮鍋都能享75折，珍珠坊則是祭出全品項港式點心8折。

8月則將姓名優惠接續延伸，凡姓名中含有「孫」、「燕」、「姿」、「蘇」、「打」、「綠」任一字者，亦能享有相同優惠。

▲姓名同音「江蕙」任一字　高雄星級飯店4餐廳消費享75折 。（圖／高雄福華提供）

▲出示演唱會實體或電子票根，到高雄福華用餐可享一系列專屬優惠 。（圖／高雄福華提供）

此外，飯店也歡迎所有持有高雄地區演唱會實體或電子票根的粉絲們前來用餐，7月底前憑票根即可享一系列專屬優惠，包括江南春的酸菜白肉鍋75折、麗香苑自助餐廳3人同行85折、4人同行8折。而HOVII Café可享內用餐點+飲品組合75折，外帶8折；珍珠坊全品項港式點心8折折扣，而Smile One精緻涮涮鍋則提供全桌85折優惠。

▲台北花園大酒店饗聚廚房自助百匯。（圖／台北花園大酒店提供）

另外，鼓勵熟齡族群走出戶外、樂享生活，台北花園大酒店7月14日至12月30日推出「樂齡專案」，凡年滿55歲以上之貴賓，周一至周五於活動期間至饗聚廚房及花園thai thai用餐，出示本人有效身分證件，即可享第2位55折的專屬優惠。

台北花園大酒店同步推出「敦親睦鄰專案」，凡設籍或工作地點位於台北市中正區或萬華區之民眾，於活動期間內到PRIME ONE牛排館、饗聚廚房及花園thai thai用餐，即可享餐點85折優惠。
 

關鍵字： 美食雲 美食優惠 高雄福華大飯店 演唱會 江蕙

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