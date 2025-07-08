末日沒來「台人赴日報復性下單」　業者：暑假團費史上最低

▲東京是台灣人最喜愛的日本旅遊城市。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

7月5日「末日預言」已過，旅遊業者觀察，日本團體訂單呈現翻倍成長，又以包含樂園的關東與關西地區團體旅遊最受歡迎，更有業者私下表示，今年暑假日本團費堪稱是史上最低。

可樂旅遊表示，根據近日觀察，上周六、日對比前一周同期，日本線訂單人次呈現翻倍成長，除了散客下訂之外，也接到不少是家庭或企業包團的需求，主要出發日期落在8、9月的暑假促銷，以及10、11月的賞楓旺季，熱門地點包含北海道、東北、關東、關西等地區。

此外，受惠於團位供給增加，讓產品包裝更多元，今年日本暑假團費較去年同期相比，降幅平均約6000至8000元。可樂旅遊指出，隨著台北夏季旅展將於下周五登場，樂觀預估業績將會有顯著成長。

《ETtoday新聞雲》記者實際觀察旅行社網站，以往動輒4、5萬元的北海道團，今年暑假最低2萬888元起，東京自由行甚至下殺不到2萬，因此就有旅遊業者私下說，今年暑假日本團費堪稱是史上最低，因此看好業績能在近期逆勢反彈。

▲日本環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

五福旅遊則指出日本團體行程可說是近10年來最便宜，包括神戶進出團體行程最低1萬9999元起、東京五日遊1萬9999元起等，日韓遊輪行程更推出買一送二優惠。

業者也觀察到最近赴日旅遊團體訂單倍增，由於仍在暑假中，許多旅客偏好搶購8、9月的日本團體行程，主要前往現在很便宜的關東與關西地區，而親子旅客更偏好包括樂園景點的團體行程。

此外，由於下半年較長的連假落在10月，五福旅遊也表示目前已開始出現搶購潮，如歐洲行程已經幾乎完售，東南亞也因接近秋天較不熱，吸引許多旅客下訂。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）