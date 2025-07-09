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東京迪士尼今年不辦跨年特別活動　網哀號：想再體驗一次

▲▼東京迪士尼樂園灰姑娘城堡,仙杜瑞拉城堡，東京迪士尼度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京迪士尼樂園灰姑娘城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

距離2025年結束雖然還有半年時間，不過東京迪士尼度假區近日宣布，今年12月31日不會大型舉辦跨年特別活動，「New Year’s Eve」，包括東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋都不會開放夜間特別營運。消息一出也讓網友大呼可惜，曾體驗過的網友更表示「很想再體驗一次在迪士尼跨年。」

過去東京迪士尼度假區年度限定的跨年活動「New Year’s Eve」，是僅限特定持票者入場，讓遊客能夠在12月31日夜間入園，邊參與倒數活動邊迎接新年，體驗與眾不同的迪士尼跨年氛圍，是不少粉絲每年期待的盛事。

今年官方提早宣布不會舉辦，但並未說明取消舉辦的原因。不過這已非首次停辦，先前因疫情影響也曾多次中止，隨著此次宣布，2025年底想在東京跨年的旅客，恐需另作安排。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 東京迪士尼樂園 東京迪士尼海洋 日本旅遊 東京旅遊 關東旅遊 亞洲旅遊

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