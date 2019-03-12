樂華夜市內五大神級小吃　從傳統到新創　處處是驚喜！

點評：樂華夜市美食5家寫不完啊~那個麻油雞、涼伴青木瓜、地瓜球、土雞肉的都好多人

▲樂華夜市內的五樣必吃人氣美食！

旅遊中心／綜合報導（影、圖／花漾旅途提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

樂華夜市位於新北市永和區，是中永和地區首屈一指的知名夜市，商家種類極多，其中，永平路地段的業者較為多樣化，有皮件、服飾、美食商店及各式台灣小吃等。今天「花漾旅途」就要為大家介紹樂華夜市裡的五樣必吃美食！從雞排到蛋糕，想得到的美食，想不到的創意應有盡有！

▲中永和地區的高人氣夜市

談到逛夜市的基本功略，手搖飲料店絕對是美食之旅的起始點，特別是在炎熱的夏天，在人潮眾多的夜市裡，來上一杯冰涼的飲料可以說是超級享受。「陳飲CHECKIN」，是全台唯一位客人量身打造的專屬飲品店，菜單多樣化，依照個人喜好調出不同風味，其中，「鮮芋歐雷」是店內超人氣的商品之一，主持人特別提醒大家，這杯飲料本身甜度較高，建議大家點半糖以下比較合適！

▲充滿特色的手搖飲料店

陳飲CHECKIN

地址：永和區永和路一段142號

第二站主持人大推的「天使雞排」，雞排是台灣特色小吃之一，也是國內外饕客最能接受也最愛的台灣味，金黃酥脆的外衣和鮮嫩多汁的雞肉作為黃金搭檔，尤其是汁多飽滿的雞肉，並不會因為油炸過而影響其口感，邊逛夜市邊享用手邊的雞排，可以說是逛夜市的超人氣行程。

▲主持人大推的天使雞排

▲金黃的外衣包裹著鮮嫩多汁的雞肉

天使雞排

地址：永和區永平路32號

第三站則是樂華夜市裡的人氣店家、在地人的大推美食「柯基燒」，隱身在樂華夜市內的巷弄美食，除了店名和裝潢可愛外，裡頭的餐點更是讓店家在競爭激烈的夜市商圈裡站穩高人氣的ＩＧ熱搜甜點。店內裡裡外外都能看見柯基狗的身影，相當有特色，另外，店內的「抹茶瀑布蛋糕」熱門程度絕對不輸給店內的可愛裝潢，像瀑布般的抹茶醬從蛋糕上急速滑落，沾滿抹茶醬的蛋糕送進口中時，濃郁又不過膩的香氣在嘴內爆發，是抹茶控的一大福音。

▲柯基燒店內相當明亮

▲抹茶控的最愛

柯基燒

地址：永和區自強街15號

第四站則是近期相當紅的「賤人雞蛋糕」，與以往卡通型狀的雞蛋糕不同，店家的模具是使用文字體，有多種字樣可以選擇，創意的造型在ＩＧ上也引發一股打卡朝！

▲近期相當火熱的雞蛋糕

賤人雞蛋糕

地址：永和區永平路192號

最後一站帶大家到連冬天都想吃的老字號冰店「永美雪花冰」，這間老字號冰店在樂華夜市一帶無人不知無人不曉，不僅身受當地人的喜愛，觀光客到樂華夜市也經常指定要到這吃冰。手工熬煮的黑糖珍珠大配上茶香與奶香完美融合是店內的新招牌，而經典口味，「雙招牌綜合花生冰磚」是老顧客們的最愛，雪花冰撒上頂級花生碎粒和手工蛋捲碎片，最後淋上招牌花生醬和芝麻醬，口味相當獨特，特別是香甜濃郁的花生芝麻香，成功化解花生的甜增添芝麻的香，若有機會到樂華夜市一定要來品嘗看看！

▲樂華夜市裡的老字號冰店

▲芝麻醬完美的中和花生醬的甜

永美雪花冰

地址：新北市永和區永平路67號