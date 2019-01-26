迪化街不只辦年貨！這9家必吃必逛　喝青草茶也很文青

點評：走！

▲不只是辦年貨！精選迪化街必去店家。

旅遊中心／綜合報導

影、圖／花漾旅途

過年將近，想必大家都在忙著準備採買年貨，但是你知道迪化街其實有著隱藏版美食以及必逛小店嗎？這次跟著花漾旅途一起到迪化街，挖掘年貨以外的好物吧！

永樂市場無名蔥油餅

位於台北市永樂市場的民樂街上，有著一攤無名蔥油餅，雖然位置看起來不起眼，卻是許多在地人很推薦的私房美食，老闆自己現擀餅皮外，在煎鍋裡的油放的也是恰到好處不會太多，相較於宜蘭蔥油餅裡滿滿的蔥，這家更注重在餅皮的脆度，咬下去的脆度，不用加蛋便很好吃，讓人忍不住一口接著一口。

▲無名蔥油餅星期日公休。

地址：台北市大同區民樂街111號對面



永昌傳統豆花

開業超過二十年，雖然店名是寫著豆花的店，有著各式口味的豆花，但店內的人氣商品其實是杏仁茶，愛喝杏仁茶的人便知道，現今市面上出現的大多味道都不夠濃醇，而永昌的杏仁茶喝一口後，可以感受到濃厚香氣撲鼻而來，若想增添口感還能搭配薏仁以及油條來享用。

▲以純正杏仁粉、在來米、冰糖製成的杏仁茶。

地址：103台北市大同區永昌街9號

時間：09：00－17：00（週一公休）

電話：02 2555 5791

姚德和青草號

創業超過七十年的姚德和青草號，由第三代經營者將店內重新翻修後，將原本單純喝青草茶這件事情，變得更文青，除了在裝潢上別有巧思外，在品牌稱呼上也配合國際化有了改變，讓外國遊客也能夠了解青草茶，堅持以傳統古法熬煮的涼茶，一杯下去暑氣全消，店內除了有青草茶外，也販售其他茶種像是茅根茶、蘆薈茶及苦茶。

▲喝青草茶也能很文青。

地址： 103大同區民樂街55號

時間：08：30－20：00（星期天只營業至18：00）

電話：02 2558 9510

A Design&Life Project

一間在地選物風格店，內裡的裝潢不矯揉造作，以早期大稻埕茶行所留下的裝潢風格，搭配上顯眼的橫梁及燈座，讓整家店呈現一股懷舊感，而所謂選物店便是希望旅人造訪時能帶走屬於那個地方的特色，因此店內所展示的小物皆以台灣的角度為出發去設計，也許旅人能夠在那裏尋獲特別的寶藏！

▲在地選物風格店賣的東西也許會讓你意想不到。

地址：103台北市大同區南京西路279號

時間：11：00－19：00

電話： 02 2555 9908

新點子食品

以乾果、漬菓、茶葉及伴手禮為主的食品行，店內所販售的產品深受廣大的日韓旅客喜愛，店內有一項產品「小沱普洱」，外型小巧可愛，且攜帶方便，成了許多人在購買鳳梨酥等常見伴手禮之虞，另類的紀念品。

▲迷你茶葉包裝小巧玲瓏又精緻，成伴手禮寵兒。

地址：台北市大同區迪化街一段73號

時間：08：00－19：00

電話：02 2559 2000



典化文化藝術

將紙變魔術超有趣！店內販售台灣藝術家所設計的各式作品，除了超酷紙模型外，也有水墨畫、油畫、陶瓷創作及針筆作家等作品，在吃飽喝足的同時，可以走進店內欣賞藝術的美好。

▲用紙做出超萌柯基犬。

地址：103台北市大同區迪化街一段178號

時間：10：00－19：00

電話： 02 2552 0160



大春煉皂

走過一甲子，從日治時代開始經營的有機環保肥皂，以人與地共生為經營理念，用米、茶、中藥等原料入皂，整間店都飄著一股清香的味道，走進店裡還能發現有面網美肥皂牆可以拍，而靠近一聞還能感受到淡淡肥皂香。

▲店內招牌商品「金元寶香皂」。

地址：103台北市大同區迪化街一段193號

時間：09：00－18：00（假日營業至19：00）

電話： 02 2553 3062

滋養製菓

已有一甲子歷史的滋養製菓，店內主要以銅鑼燒和菓子商品為主，整體風格呈現非常日式的樣子，滿滿紅豆香氣的豆餡是店內的招牌，必點店內的「最中餅」，是日本皇室御用點心，外型像紅豆餅，咬起來的口感卻似泡芙，而冬季限定「草莓大福」更是菓迷不可錯過的一項產品，大福裡夾著超大顆草莓，咬下去紅豆餡和多汁的草莓搭配一起超對味！

▲草莓大福為冬季限定商品。

▲最中餅是日本皇室御用點心。

地址：103台北市大同區迪化街一段247號

時間：09：00－19：00

電話：02 2553 9553



Peacock Bistro

一家藏身於傳統三進街屋內的歐式餐酒館，要進去店內需要先通過前門的鹹花生咖啡廳之後才能進入，可以說是非常隱密，走進店裡可以感受到微醺且放鬆的氣息，主打以台灣小農蔬果、肉類、海鮮為主的餐酒料理，除了享用美食之餘，也可以嘗試看看店內的調酒，在一整天的行程後放鬆一下！

▲充滿放鬆氣氛的餐酒館。

地址：103台北市大同區迪化街一段197號

時間： 11：30－22：30（週二公休）

電話： 02 2557 9629