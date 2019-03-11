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1+1滾輪溜滑梯免費玩　嘉義紫雲寺第二座溜滑梯、沙坑新完工

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▲半天岩紫雲寺滾輪溜滑梯。（圖／粉絲專頁《小兔小安*旅遊札記》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲半天岩紫雲寺滾輪溜滑梯第二座已完工。（圖／粉絲專頁《小兔小安*旅遊札記》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

旅遊中心／綜合報導

位於嘉義番路鄉半天岩紫雲寺公園內的80公尺長的滾輪溜滑梯，一開放就吸引大批遊客朝聖，當時鄉公所表示未來計劃再建造一座速度快更刺激的溜滑梯，如今也已經完工還多了沙坑新設施，現在去可以一次瘋玩兩條溜滑梯。

▲半天岩紫雲寺滾輪溜滑梯。（圖／粉絲專頁《小兔小安*旅遊札記》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲滾輪溜滑梯上方有遮棚。

半天岩紫雲寺是為嘉義縣文化資產、三級古蹟，鄉公所在昇龍觀音旁建蓋一座長達80公尺的滾輪式溜滑梯，高度約為3公尺，溜滑梯上頭有遮棚大熱天不怕滑梯太燙、下雨天也可以玩，且最佛心的是「完全免費」。鄉公所表示溜滑梯都有經過安全測試，上方跟兩側有加裝護欄，家長可以放心小朋友們安心玩樂，另外一旁也有停車場方便遊客停車。

▲半天岩紫雲寺滾輪溜滑梯。（圖／粉絲專頁《小兔小安*旅遊札記》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲第二座溜滑梯與沙坑新設施。

第一座溜滑梯長達80公尺不過坡度不陡，速度較為緩慢適合小朋友玩樂，滑下時會衝向沙坑緩衝，小朋友也可以在沙坑玩耍。如今第二條溜滑梯坡度較陡適合大朋友玩。想玩得更「升級」，現場也有租借滑板的攤商，大台一次30元、小台10元不限次數使用。

半天岩紫雲寺
地址： 602嘉義縣番路鄉民和村半天岩6號

＊以上圖片由粉絲專頁《小兔小安*旅遊札記》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。

關鍵字： 嘉義旅遊 溜滑梯

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