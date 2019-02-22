馬祖必吃的3樣美食！　朝聖阿婆魚麵、老酒麵線、虫弟餅

文／華少甫

圖／華文圖影工作室

去年冬天因為工作關係，我來到馬祖的北竿，雖然天氣寒風刺骨，但仍然感受到當地人的熱情跟溫暖，而對於愛吃的我，印象最深刻的是三樣美食，包括阿婆魚麵、老酒麵線，以及馬祖虫弟餅。

阿婆魚麵

阿婆手工魚麵其實在當地，早已是遠近馳名的老店，店家設址在市中心的中正街上，店面分為前後兩端，一邊是店面餐廳，提供客人嘗鮮，另一邊則是工廠，負責批發零售的部分。

我其實沒吃過魚麵，甚至連長怎樣都不知道，所以對於這道傳統美食，來之前就抱持著一定要嘗鮮的態度，據說，是因為馬祖臨海，漁產量非常豐富，所以當地人才把魚跟麵糰一起做成魚麵，久而久之，才成了如今的道地小吃。

店面有一面牆，上面寫著這種魚麵的製作過程，必須經過包括魚肉去皮去骨、魚肉冷凍、魚肉剁碎、絞肉、絞拌和粉、手工揉麵、手工擀麵、烤熟、切麵、挽麵、曬麵、包裝等12道工法，繁複程序可見一斑。

不過，我更有印象的是一款炸魚麵，把整球麵條一起丟進鍋內由詐，起鍋時可以撒上胡椒鹽跟梅子粉，搭配著一起食用，非常有味道，但手也會用的油油的，喜好因人而異。

阿婆魚麵

地址： 210連江縣北竿鄉中正路168號

開放時間： 07:00–20:30

餐館下午三點開放。

馬祖虫弟餅

我看網路上大家都是在介紹「阿珠虫弟餅」，但這次我吃的是社區協會旁的阿婆炸的虫弟餅，算是一間沒有店名的隱藏版美食？

其實，這也是我第一次吃到「虫弟餅」這種東西，我覺得不管外型或口感，都很像是台灣的蚵嗲，但僅僅是把裡面包的餡料，改成蔥片、蔬菜、粉絲等「當地口味」，做法其實很簡單，只見阿婆先撈起一匙麵糊，撒滿調好的餡料，再淋上一層麵糊，再把它炸的金黃酥脆，這道經典道地小吃就完工啦！

「馬祖虫弟餅」－塘岐社區發展協會

地址： 連江縣北竿鄉中正路64號

協會開放時間： 09:30–17:00

電話： 83655680，阿婆的虫弟餅就在旁邊。

老酒麵線

吃飽喝足後，我們一行人來到超好拍的芹壁，跟著同伴還有在地嚮導的帶領，吃到了「鏡沃小吃部」的老酒麵線，香醇又不刺鼻的酒味，搭配一顆老酒煎蛋，還有一匙紅糟肉，不誇張，這真的是我吃過最好吃的麵線了！（我發誓絕對不是因為外頭天氣很冷才覺得這碗麵這麼好吃）不過，這家店其實原本並沒有打算要賣麵線的，老闆跟老闆娘笑著說，當時，他們小倆口住在台灣本島，退休後回來馬祖，有天有個過路客路過，希望吃點熱的，夫妻倆就弄了這碗麵線給他，過路客心存感激，便留了些餐錢，事後，不知怎地，突然有很多人都知道，這裡有人在賣好吃的老酒麵線，甚至還有人循線來問，讓他們當時非常傻眼。

我覺得這家店的麵線之所以那麼美味，最大的原因是麵線的軟細程度，真的有做到「入口吃化」，老闆說，這是請台灣本島的工廠特別訂做，我笑說想買回台灣自己煮，立馬被他打槍：「你絕對買不到！外面沒人在賣這種麵線！」看來，要吃這款道地美味，真的只能來這家店朝聖囉！

鏡沃小吃部

地址： 210連江縣北竿鄉芹壁村75號

開放時間： 10:00–14:00, 16:00–19:00

電話： 83655558

根據老闆說法，晚間六點賣完就會收店。

2018秋冬遊馬祖，限量海灣紀念酒，東、西莒發送中。

2019年2月28日前，一般旅客(非設籍馬祖、小三通旅客及馬祖服役軍人除外)到馬祖旅遊，即能領取2018馬祖海灣紀念酒，這也是繼2017年櫻花、鹿紀念酒後，再推出的2018東莒燈塔與方塊海的紀念酒，每人限領一次。如果旅客未滿18歲，則可兌換「海灣紀念品」，同樣每人限領一次，名額有限，發完為止。

發送地點：

西莒：莒光鄉公所（連江縣莒光鄉青帆村74-2號）

東莒：村辦公室（連江縣莒光鄉大坪村1號）

領取時間：周一～周日9:00~11:30，14:00~17:00

領取文件：

持有效身分證明文件（身分證或身心障礙手冊）