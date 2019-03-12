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有人敲門不要立刻開！女生單獨出國時盡量避免這10行為

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▲▼ 柬埔寨吳哥窟旅遊注意事項。（圖／資料照片。記者陳睿中攝）

▲越來越多女性單獨一人旅遊（圖／資料照片）

文／麗塔

雖然很多國家女生自己一個人旅遊基本上不會有沒有什麼問題，但是在怎麼安全的國家，因為人生地不熟，難免還是會有一些讓人擔憂之處。Smarter Travel網站整理了女生單獨出遊時應該盡量避免的10個行為。

1. 半夜才到一個新地點
如果你是半夜或凌晨才抵達機場，最好就在那邊過一晚，而不要堅持要搭夜間巴士到景點或是住宿地點，因為夜間移動不是很安全。

2. 不適當的穿著
最好還是要穿得符合當地的風俗民情，不要去觸犯當地的禁忌，穿得太暴露通常會特別引人側目，告訴大家你不是當地人。

3. 沒有次要計畫
在出國前可以先想好萬一被搶了，或是信用卡被偷了，應該要怎麼辦，是不是有次要計畫。你可以在一些包包小袋中藏一些小紙鈔，萬一真的卡被搶了，這些現金還可以應急一下。

4. 以為其他女生沒有危險
很多人遇到當地女生或是也正在旅行的女生比較沒有戒心，但是要小心那些蓄意犯罪的集團組織。

5. 告訴別人你住在哪
當你正在填寫需要填入完整住宿地址的文件時，注意是不是會不會被別人看到，不要讓陌生人知道你的住宿點。

6. 搭沒牌的計程車
這跟搭上陌生人的私家車沒有兩樣，不要因為便宜就搭。

7. 戴太多珠寶在身上
這也是太引人側目的行為。
▲房門,旅館,飯店,暗鎖,飯店門。（示意圖／記者陳涵茵攝）
▲旅館房門（示意圖／記者陳涵茵攝）

8. 應房門
當你獨自在旅館房間時，有人敲門時不要立刻開，可以先打電話去樓下櫃台確認他們的身分。

9. 隨便接受陌生人的飲品、食物

10. 不要過度害怕
其實網路上面很多文章警告去哪些大城非常危險，但是實際上自己去過之後，並沒有那麼誇張。該有的戒心要保持，但是不要過度防備。

關鍵字： 旅遊新知

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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