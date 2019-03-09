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把握時間！超夢幻純白大球池　嚕嚕米限定店只到這周末

點評：快把握時間!
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旅遊中心／綜合報導　圖、影／Wenwen小姐和寶貝們提供，請勿任意翻攝以免侵權

很多台北人在沒事的時候會到華山文創園區去散散步，可能看場展覽或是看場電影，而現在在華山居然就有免費的限定店可以逛！可以說是周末約會和遛小孩的好去處。

▲華山嚕嚕米冬季限定店。（圖／Wenwen小姐和寶貝們提供）

▲位於華山的「嚕嚕米的雪球大戰」冬季主題期間限定店。

正在華山展出的「嚕嚕米的雪球大戰」，是期間限定店，喜歡嚕嚕米的朋友千萬不能錯過這裡的周邊商品區，從包包、衣服、鞋子、布偶到餐具都能找到，種類超齊全。

▲華山嚕嚕米冬季限定店。（圖／Wenwen小姐和寶貝們提供）

▲裡面有拍貼機和大型公仔可以拍照。

來到這裡不能少的就是拍照區了，除了門口之外，室內也有大型公仔與繪本裡的佈置，也設有嚕嚕米和好友的拍貼機，在這裡拍照就有走進故事裡的感覺。

▲華山嚕嚕米冬季限定店。（圖／Wenwen小姐和寶貝們提供）

▲嚕嚕咪的粉絲來這邊可以拍不停。

位於二樓的大型球池，裡面放進了5萬顆白色球，利用滿滿白球營造出了嚕嚕米世界裡的白雪世界，置身球池中不論大朋友拍網美照或是小朋友玩球都非常適合。整個球池非常的深，身高不高的小朋友如果一躍而下可能會整個人淹沒在球池裡，可以充分享受在球池間游來游去的樂趣。

▲華山嚕嚕米冬季限定店。（圖／Wenwen小姐和寶貝們提供）

▲超大的雪白球池。

雖然是參觀免費，但球池入場券100元，憑券可以折抵商品區消費50元，若在商品區消費滿500元，就可免費進入球池區。而每人有限時25分鐘，也有嚕嚕米主題餐點，展期只到3月11日，想參觀的朋友要把握時間。

＜嚕嚕米的雪球大戰＞冬季主題期間限定店
活動日期:2019/01/12- 03/11
開放時間:11:00 ~ 19:00
雪球球池入場票100元,可以抵消費50元(單筆消費滿500可免費玩球池)
展覽地點:華山1914文創園區中4A倉庫

關鍵字： 嚕嚕米 華山 展覽 球池 網美 台北市旅遊

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