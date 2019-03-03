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切開有驚喜！土銀展示館內恐龍主題餐廳　吃得到「恐龍蛋」

點評：哈哈太可愛了唄＞＜
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▲石尚恐龍主題餐廳。（圖／IG@charliezheng_77提供）

▲土銀展示館內的「石尚恐龍主題餐廳」。（圖／IG@charliezheng_77提供，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導　

到博物館參觀展覽時，通常於展區旁都會有咖啡廳可以稍作休息，位於捷運台北車站和台大捷運站中間的國立臺灣博物館其分館「土銀展示館」內有超大恐龍陪你一起吃下午茶，超酷體驗快點一起來看看吧。

▲石尚恐龍主題餐廳。（圖／IG@t2025242322提供）

▲古生物大展為土銀展示館的常設展。（圖／IG@t2025242322提供，請勿任意翻攝以免侵權）

位於二二八公園旁的國立臺灣博物館一共分為本館、土銀展示館、南門園區，共三個區域，其中土銀展示館裡有土地銀行的行史展之外，還有古生物大展，藉由展出生物大滅絕的演進，探討生命的演化及堅毅的韌性，而此展覽裡除了能夠看到巨大的恐龍外，另設有「石尚恐龍主題餐廳」，座位設置上看得到恐龍外，在餐點上更是別出心裁吃得到「恐龍蛋」造型蛋糕，如此新奇體驗也因此吸引許多小朋友的目光！

▲石尚恐龍主題餐廳。（圖／IG@mixylife提供）

▲內用座位可以清楚看到恐龍。（圖／IG@mixylife提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲石尚恐龍主題餐廳。（圖／IG@chaim.96提供）

▲室外座位有花園的裝飾，打造庭院氛圍。（圖／IG@chaim.96提供，請勿任意翻攝以免侵權）

恐龍餐廳主要有提供正餐、炸物點心、甜品，在正餐部分有飯類以及麵食類，炸物點心方面有超萌老虎造型奶黃包，甜品的部分則必點店內的「恐龍蛋地質蛋糕」，除了外觀造型特殊以外，將蛋撥開後裡面還能發現有恐龍造型巧克力，整份甜品有著滿滿驚喜。

▲石尚恐龍主題餐廳。（圖／IG@chaim.96提供）

▲店內熱飲杯子是恐龍造型，握把的部分剛好是恐龍嘴巴，相當有創意的設計。（圖／IG@chaim.96提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲石尚恐龍主題餐廳。（圖／IG@yongyee_thaileaders提供）

▲恐龍蛋地質蛋糕造型超逼真。（圖／IG@yongyee_thaileaders提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲石尚恐龍主題餐廳。（圖／IG@yongyee_thaileaders提供）

▲將恐龍蛋切開來還能吃到一整塊恐龍巧克力。（圖／IG@yongyee_thaileaders提供，請勿任意翻攝以免侵權）

石尚恐龍主題餐廳
地址：100台北市中正區襄陽路25號
時間：09：30－17：00（週一公休）
電話：02-23825665

關鍵字： 石尚恐龍主題餐廳 土銀展示館 國立臺灣博物館 台北市美食

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