推開門走進13個平行宇宙！Home Hotel飯店藝術展4月登場

▲Home hotel十三個房間／平行宇宙創作藝術展。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

打開13扇大門就能進入13個神秘的平行宇宙，設計飯店Home Hotel總是給人意想不到的驚喜，繼去年「十三個房間&它的時空冒險」打造全新的飯店展覽，三天賣出2200張票，今年將於4月17至21日正式再次開展，去年沒參加到的人今年可要手刀搶票。

▲藝術展不僅能逛還有許多體驗活動。



Home Hotel把整層樓客房打造成展演空間，每扇門打開都像在偷窺藝術家的腦內世界，今年同樣是13個房間，不過更特別加上3間隱藏版密室，匯聚工藝、氣味、音樂、文字等，不同媒材不同形式的天馬行空理念，都在小小的房間裡被具現。

▲顯微鏡下的秘密。



打開名為失落的島嶼的空間，藝術家細胞利用刺繡與紙漿作為媒材，打造出謎樣的新大陸，就像進入了奇幻的冒險世界；推開另一扇門這次來到夢幻的標本室，成群的蛾、樹懶、紅鶴與獨角獸全是用羊毛氈製作而成，這些真實存在與不存在的生物在空間裡就像活了過來。13個房間擁有13種能量，13個平行宇宙在同個時空裡被打開。

▲藝術家冠伶打造失落的島嶼。



▲栩栩如生動物標本都是由羊毛氈製作而成。



▲藝術家擅長羊毛氈。



▲蛾標本其實是別針。

此次展覽正在陸續策展當中，Home Hotel表示團隊始終相信飯店可以不僅是一間飯店，去年首次與創意策展品牌「孩在」跨界合作提供藝術家平台做了13個房間企劃，當初也是戰戰兢兢卻意外大受好評，決定讓更多人感受藝術的能量，且展出時間內入住旅客皆能無限次上樓參觀，希望藉此也能讓世界各地的旅人看見台灣的軟實力。

十三個房間／平行宇宙

展出時間：4／17～4／21 13：00～21：00

地址： Home Hotel Da-An 大安（台北市大安區復興南路一段219-2號）

電話： 02 8773 9000

