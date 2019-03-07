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夢幻島國馬爾地夫全新島嶼　告白、求婚的絕佳景點！

點評：這應該是最適合求婚的海灘了吧！
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▲▼馬爾地夫。（圖／Mc on the Go提供）

一望無際的大海超浪漫

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／Mc on the Go提供，請勿任意翻攝以免侵權）

隨著科技發達，資訊的交流越來越方便，許多隱藏在世界角落的夢幻秘境都慢慢地被分享出來，尤其是頂級海景的無人沙灘，這些年更是成為大家尋找的目標，今天部落客「Mc on the Go」在社團「旅遊超爽的！」中要告訴大家一個極致浪漫的私人海灘，是只有電影裡面才能看到的最強景點！

▲▼馬爾地夫。（圖／Mc on the Go提供）
簡單的擺設最適合這樣的沙灘

馬爾地夫的旅遊產業因聞名世界的無敵海景而迅速成長，由26個環礁,約1,192座珊瑚礁島組成，南北長820公里，東西寬120公里，其中「Fushifaru」是馬爾代夫的「Lhaviyani」環礁的島嶼之一，於2017年年底才開幕，這島嶼旁還有一個「Private　Sandbank沙洲」，屬於私人海灘，距離本島有一段距離，需要坐船前往！

▲▼馬爾地夫。（圖／Mc on the Go提供）

非常適合戀人的無敵海景

「Private　Sandbank沙洲」是到了「Fushifaru」必定要加入的一個行程，由於是付費行程，要到沙灘必須先跟管家登記，沙灘上會提供事先準備的餐點以及食物。碧海藍天正是形容這格地方最好的詞彙，雪白細紗延綿伸向無盡海面，沙灘上沒有任何遮蔽物，所以不管從哪個角度望出去，都是相機的焦點，而沙灘主人在上面擺設的野餐帆布，超級浪漫，非常適合熱戀中的情侶到此遊玩。

▲▼馬爾地夫。（圖／Mc on the Go提供）

餐點也絕不馬虎

▲▼馬爾地夫。（圖／Mc on the Go提供）

在這裡吃飯感覺甚麼都好吃！

整個沙灘上不會有其他人打擾，是屬於兩個人最甜蜜的時光，伴隨著夕陽漸漸西下，將生活中的各種煩惱拋開，傾聽大海輕輕拍打在沙灘上而發出的美麗樂曲，看著眼前心愛的人和一望無際的清澈海洋，漫步在鬆軟的沙灘上，對著夕陽許下承諾，這絕對是大自然對人類最真誠的表白。

▲▼馬爾地夫。（圖／Mc on the Go提供）

▲馬爾地夫必去的景點之一

▲▼馬爾地夫。（圖／Mc on the Go提供）

夕陽西下的海灘超級浪漫

馬爾地夫Private　Sandbank沙洲
地址：private sandbank maldives

關鍵字： 馬爾地夫旅遊 亞洲旅遊 私人沙灘 Private　Sandbank沙洲 Mc on the Go

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