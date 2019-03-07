越式火鍋粉享喫鍋正式開幕　3/24前女性同行吃鐵帽鍋送肉盤



▲特戰鐵帽四人鍋。（圖／中保集團提供，以下同)



旅遊中心／綜合報導

中保集團看準台灣高達300億的火鍋市場與龐大外食商機，今(2019)年進軍台灣人鍾愛的火鍋市場，打造全新品牌「粉享喫鍋」，供應250元起中平價鍋物，主打越式風味火鍋及各式越南風味小吃，同時也配合38婦女節，即日起至3/24女性同行吃鐵帽鍋即招待美國牛胸腹肉、或進口梅花豬、或鮮切無骨雞腿肉一盤。

粉享喫鍋由越南華僑主廚根據媽媽的私房食譜，添加多種香料熬煮牛肉、雞肉等越式湯底。此外，顧及台灣消費者的喜好，另有麻辣藥膳、干貝昆布湯底。越式牛肉湯底以牛大骨、牛肉為基底，加入洋蔥、紅蘿蔔等蔬菜，以及肉桂、草果、丁香、八角、白胡椒粒等香料熬煮六小時；麻辣藥膳湯底是把薑、蒜頭、蔥段等炒香後，與麻辣醬、無鹽醬油煮至濃縮，再加入豬大骨高湯、紅棗、枸杞、當歸、川芎等中藥材，以及甘草、八角、肉豆蔻等香料熬煮二小時，最後淋上花椒油。





▲粉享喫鍋主打越式牛肉湯底。

個人粉鍋先挑肉品或海鮮作為主菜，再擇一湯頭，附時令青菜一份、主食（越式河粉、越式米粉、科學麵擇一），及無限享用自助吧冰淇淋、飲料、白飯。

特戰鐵帽四人鍋吃法獨特，粉享喫鍋特別自胡志明市購入越南傳統火鍋鍋具，形似倒扣鐵帽的帽子鍋，鍋緣放置肉品、海鮮、蔬菜等豐富鍋料，鍋體盛湯，將鍋緣食材慢慢推入湯裡涮煮，煮熟食材還可先放置鍋緣，吃法獨特，充滿食趣。四人特戰鐵帽鍋1200元，含湯頭任選一，美國胸腹肉肥牛、梅花豬、白蝦、花枝、蛤蜊、各式蔬菜、豆皮等鍋料，附時令青菜，附餐越式河粉、越式米粉，並可享冰淇淋、飲料、白飯無限供應。





▲粉享吃鍋-兩棲海陸雙人套餐鍋。



粉享喫鍋3月正式開幕，即日起~3/31推出集點及週五晚間抽抽樂活動：

(1)消費滿100元可集一點，集滿十點，消費可兌換美國胸腹肉肥牛、或進口梅花豬、或鮮切無骨雞腿肉乙盤(三選一)；

(2)每週五消費滿500元即可參加抽抽樂，人人有獎，最大獎為價值NT$800加勒比海龍蝦。

(3)配合38婦女節特別於3/1~3/24推出『女力食代』女性用餐優惠活動：與女性朋友同行消費特戰鐵帽鍋，即招待美國牛胸腹肉、或進口梅花豬、或鮮切無骨雞腿肉乙盤（價值NT$250）

粉享喫鍋

地址：新北市板橋區英士路72號

電話：02-8259-5599

營業時間：11:30~22:00(最後點餐21:00)