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「巨無霸海龜」飛上天！ANA首架A380彩繪機5/24飛夏威夷

點評：好Q！
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▲ANA全日空海龜彩繪機。（圖／翻攝自Facebook／ANA.Japan）

▲ANA海龜彩繪機今年起陸續交機，且全數投入夏威夷。（圖／翻攝自Facebook／ANA.Japan，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

航空迷又有一個朝聖東京的理由：海龜彩繪機！ANA首架A380巨無霸客機今年起陸續交機，且全數投入夏威夷，成為空中巴士在日本的第一家客戶，5月24日起執飛東京成田-夏威夷檀香山航線。

全日空於2016年起向空巴購買3架A380，機身全漆上夏威夷代表性的海龜，並命名為「FLYING HONU」，意味飛行的海龜，第一架漆上全日空藍，第二、三架分別為翡翠綠和夕陽橘色。

ANA.Japan粉專也於4日公布第一架海龜機試飛影片，讓不少航空迷興奮不已，紛紛留言蓋樓，「飛翔的海龜很可愛、很酷、有活力」、「想搭」、「FLYING HONU讓所有人都好期待」。

▲ANA全日空海龜彩繪機。（圖／翻攝自Facebook／ANA.Japan）

▲ANA.Japan粉專也於4日公布第一架海龜機試飛影片。

全日空A380海龜機共有2層、4艙等、520席座位，並將每個艙等都設置吧台，乘客可自由取用飲料和零食，相當便利，另外在機艙尾端也設置一間多功能室，提供乘客更衣或照顧寶寶之用。ANA社長片野坂真哉也曾表示，為配合2020東京奧運到來，才添購新機以因應龐大客源。

▲ANA全日空海龜彩繪機。（圖／翻攝自Facebook／ANA.Japan）

▲全日空A380海龜機共有2層、4艙等、520席座位。

ANA A380配置
航線：東京成田-夏威夷檀香山
座位數：520席
艙等：上下2層、4艙等
1.上層客艙頭等艙8席（1-2-1）
2.商務艙56席（1-2-1）
3.豪華經濟艙73席（2-3-2）
4.主艙層全部經濟艙383席（3-4-3），ANA COUCHii 60席

關鍵字： 航空動態 全日空 ANA A380彩繪機 海龜彩繪機

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