ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

想吃要排2小時　人氣歌謠三明治登台快閃首日爆人潮

ETtoday餓勢力

▲想吃要排一小時　人氣歌謠三明治登台快閃首日爆人潮。（圖／記者黃士原攝）
▲人氣歌謠三明治登台快閃首日爆人潮。

記者黃士原／台北報導、攝影

只有在SBS電視台員工餐廳所販售，可以讓防彈少年團（BTS）成員柾國可以一次吃5、6個的三明治「人氣歌謠三明治」7日正式在統一時代百貨B2美食街快閃。由於每天限量1500份，快閃只到3月13日，10點就有人開始排隊，11點開始營業時排隊人數就將近200人，平均排隊等候時間約2小時。

人氣歌謠三明治7天的快閃時間，每天限量1500個，一個80元，兩個150元，每人限購4個。每個人氣歌謠三明治都是現場製作，三層餡料分別是蟹肉水煮蛋沙拉、韓國空運來台的草莓果醬，以及生菜沙拉，另外製作沙拉的美乃滋也是從韓國進口來台。

▲想吃要排一小時　人氣歌謠三明治登台快閃首日爆人潮。（圖／記者黃士原攝）
▲人氣歌謠三明治快閃攤位前的人潮。

▲想吃要排一小時　人氣歌謠三明治登台快閃首日爆人潮。（圖／記者黃士原攝）
▲韓國來的草莓果醬。

南韓SBS電視台音樂節目《人氣歌謠》，是偶像們回歸時並定會上的宣傳節目之一，然而幕後花絮中，包括TWICE、GFRIEND、SEVENTEEN等偶像團體都忍不住開心大吃三明治，甚至防彈少年團（BTS）成員柾國在直播中也說「可以一次吃5、6個」。這款名叫「人氣歌謠三明治」只有在SBS電視台員工餐廳所販售，走「甜鹹半半」組合，內餡有草莓醬、水煮蛋、蟹肉沙拉與蔬菜，TWICE、GFRIEND、SEVENTEEN等偶像團體都愛。

▲想吃要排一小時　人氣歌謠三明治登台快閃首日爆人潮。（圖／記者黃士原攝）
▲人氣歌謠三明治都是現場製作，每日限量1500個。

人氣歌謠三明治是由阿珠媽徐美惠所創，最早在SBS電視台裡賣一些零食雜貨時，發現上節目的歌手都沒有時間用餐，於是研發了這款人氣歌謠三明治，外表雖然樸實，但美味程度可以讓偶像們趨之若鶩，不只女團gugudan愛，連GFRIEND也在結束打歌時會感嘆會有一陣子吃不到人氣歌謠的三明治了。

▲想吃要排一小時　人氣歌謠三明治登台快閃首日爆人潮。（圖／記者黃士原攝）
▲平均要等2小時才能買到。

人氣歌謠三明治因為人氣歌手的推薦而聲名大噪，但因為只在SBS電視台員工餐廳所販售，除了歌手之外，就只有電視台內部員工才吃得到，就有網友說只有當偶像出道才有機會吃到人氣歌謠三明治。而韓國超商看中這股風潮，於是相繼推出類似三明治，但創始人徐美惠並沒有授權或參與製作，直到去(2018)年底受邀到百貨公司快閃，一推出就吸引大批的排隊人潮， 一天狂賣2000-3000個。

關鍵字： 美食情報 台北市美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

余文樂IG幫高調　喜愛的華嫂冰室將插旗台北

品嚐最潮的新北歐料理不用花大錢　JE kitchen春季菜單2000元有找

影／新竹人等到了！祥富水產火鍋超市插旗遠東巨城購物中心

漢來海港自助餐廳有史以來第一次　3月起當日壽星平日享6折

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

仙女住在這！台南秘境「夢之湖」

無人島仙境！3月開放登龜山島

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

避人潮！「竹子湖海芋季」花況已7成

澎湖海上花火節100台無人機開幕

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

阿里山櫻花季壓軸登場

祥富水產火鍋超市插旗新竹地區

台北大份量火鍋店有「牛奶泰迪熊」

百位網紅齊聚澎湖唯一無邊際泳池

熱門行程

最新新聞更多

赴日搶攻黃金周觀光！3國寶大師出征前..

高雄和春影城到4月15日只要80元

台北古早味魩仔魚蛋炒飯只要50元

古老民俗文化　閃耀時代光彩

沒有告示與䕶欄的懸崖──安全是你的責..

韓人氣歌謠三明治登台快閃

埃及開羅獲選全球旅遊CP值最高城市

日本麻疹疫情「10年來最慘」　大阪病..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366