想吃要排2小時　人氣歌謠三明治登台快閃首日爆人潮



▲人氣歌謠三明治登台快閃首日爆人潮。



記者黃士原／台北報導、攝影

只有在SBS電視台員工餐廳所販售，可以讓防彈少年團（BTS）成員柾國可以一次吃5、6個的三明治「人氣歌謠三明治」7日正式在統一時代百貨B2美食街快閃。由於每天限量1500份，快閃只到3月13日，10點就有人開始排隊，11點開始營業時排隊人數就將近200人，平均排隊等候時間約2小時。

人氣歌謠三明治7天的快閃時間，每天限量1500個，一個80元，兩個150元，每人限購4個。每個人氣歌謠三明治都是現場製作，三層餡料分別是蟹肉水煮蛋沙拉、韓國空運來台的草莓果醬，以及生菜沙拉，另外製作沙拉的美乃滋也是從韓國進口來台。





▲人氣歌謠三明治快閃攤位前的人潮。





▲韓國來的草莓果醬。



南韓SBS電視台音樂節目《人氣歌謠》，是偶像們回歸時並定會上的宣傳節目之一，然而幕後花絮中，包括TWICE、GFRIEND、SEVENTEEN等偶像團體都忍不住開心大吃三明治，甚至防彈少年團（BTS）成員柾國在直播中也說「可以一次吃5、6個」。這款名叫「人氣歌謠三明治」只有在SBS電視台員工餐廳所販售，走「甜鹹半半」組合，內餡有草莓醬、水煮蛋、蟹肉沙拉與蔬菜，TWICE、GFRIEND、SEVENTEEN等偶像團體都愛。





▲人氣歌謠三明治都是現場製作，每日限量1500個。

人氣歌謠三明治是由阿珠媽徐美惠所創，最早在SBS電視台裡賣一些零食雜貨時，發現上節目的歌手都沒有時間用餐，於是研發了這款人氣歌謠三明治，外表雖然樸實，但美味程度可以讓偶像們趨之若鶩，不只女團gugudan愛，連GFRIEND也在結束打歌時會感嘆會有一陣子吃不到人氣歌謠的三明治了。





▲平均要等2小時才能買到。

人氣歌謠三明治因為人氣歌手的推薦而聲名大噪，但因為只在SBS電視台員工餐廳所販售，除了歌手之外，就只有電視台內部員工才吃得到，就有網友說只有當偶像出道才有機會吃到人氣歌謠三明治。而韓國超商看中這股風潮，於是相繼推出類似三明治，但創始人徐美惠並沒有授權或參與製作，直到去(2018)年底受邀到百貨公司快閃，一推出就吸引大批的排隊人潮， 一天狂賣2000-3000個。