ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

漢來海港自助餐有史以來第一次　3月起當日壽星平日享6折

ETtoday餓勢力

▲漢來海港高雄創始店。（圖／記者黃士原攝）
▲漢來海港高雄創始店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

漢來海港自助餐有史以來第一次！自3月起壽星本人生日當天用餐，平日享6折加原價10%、假日享8折加原價10%，喜歡漢來海港自助餐的朋友別錯過這個一年只有一次的優惠。

被許多民眾視為「吃到飽南霸主」的漢來海港餐廳，全台已有7家分店，以新鮮海鮮、豐富食材為主打重點的海港餐廳，店內共提供超過200樣的料理，有海鮮冷檯、異國美食、亞洲美食、日式燒烤炸物、現做料理、湯品、甜點等餐區等，很多餐區的料理都是現場廚師現做。

另外，漢來海港餐廳創始店也已經在2018年底重新整修完成，在環境、動線、餐點上全面升級，餐點更是全面升級，新增了像是鐵板牛排以個人迷你鐵板首度出現在吃到飽餐廳、少女最愛的日本舒芙蕾鬆餅、現搖珍珠奶茶及沙威瑪等等，但價格不調漲。

注意事項：
1.用餐當日出示相關証件: 身分證或健保卡。
2.早餐及100公分以下清潔費孩童不適用。
3.各項優惠如:Smart券、信用卡優惠、晚餐時段七點半後入桌享8折恕不併用。
4.限壽星方享有壽星優惠，同行者恕不適用；須加原價一成服務費。
5.農曆春節及母親節(2天)不適用。
6.限現金或刷卡結帳。
7.漢來海港保有調整活動內容之權利。

關鍵字： 美食快訊 漢來海港

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

南投新秘境雙龍景觀吊橋今夏公開！

台南五行小豬饅頭還有柴犬造型！

180度絕美海景！龜山島就在眼前

義大利直擊／歌詩達威尼斯號交接！

南橫六口溫泉免費體驗！可煮溫泉蛋

晴空亂流最危險！「8個亂流小知識」

板橋草莓主題甜點　每款都是IG亮點

2019台灣國際蘭展開園

靜謐炭烤店　微醺氣氛配美味烤物

熱門行程

最新新聞更多

體驗大直全台最難訂餐廳RAW

博物館內的主題餐廳吃得到「恐龍蛋」

日小諸必玩景點　住宿美食交通攻略

台中親子餐聽　臉盆沙拉份量驚人

雪山下雪了！山友曝「雪花紛飛」美景

一蘭拉麵的生產重鎮「一蘭之森」

「富士回遊號」3月行駛新宿-河口湖

國內外饕客們必去的饒河夜市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366