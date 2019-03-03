漢來海港自助餐有史以來第一次　3月起當日壽星平日享6折



▲漢來海港高雄創始店。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

漢來海港自助餐有史以來第一次！自3月起壽星本人生日當天用餐，平日享6折加原價10%、假日享8折加原價10%，喜歡漢來海港自助餐的朋友別錯過這個一年只有一次的優惠。

被許多民眾視為「吃到飽南霸主」的漢來海港餐廳，全台已有7家分店，以新鮮海鮮、豐富食材為主打重點的海港餐廳，店內共提供超過200樣的料理，有海鮮冷檯、異國美食、亞洲美食、日式燒烤炸物、現做料理、湯品、甜點等餐區等，很多餐區的料理都是現場廚師現做。

另外，漢來海港餐廳創始店也已經在2018年底重新整修完成，在環境、動線、餐點上全面升級，餐點更是全面升級，新增了像是鐵板牛排以個人迷你鐵板首度出現在吃到飽餐廳、少女最愛的日本舒芙蕾鬆餅、現搖珍珠奶茶及沙威瑪等等，但價格不調漲。

注意事項：

1.用餐當日出示相關証件: 身分證或健保卡。

2.早餐及100公分以下清潔費孩童不適用。

3.各項優惠如:Smart券、信用卡優惠、晚餐時段七點半後入桌享8折恕不併用。

4.限壽星方享有壽星優惠，同行者恕不適用；須加原價一成服務費。

5.農曆春節及母親節(2天)不適用。

6.限現金或刷卡結帳。

7.漢來海港保有調整活動內容之權利。