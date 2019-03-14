屏東景點「職人町」創業團隊進駐　賦予老屋全新生命力

點評：這樣的裝潢讓老屋宿舍變成流行潮店！

▲經過重新設計後看不出來是老舊建築

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／Shop it Eat it & Share it提供，請勿任意翻攝以免侵權）

前陣子因為台灣燈會在屏東盛大舉行，讓屏東的大街小巷塞滿了前往朝聖的遊客，也因此讓許多人知道屏東除了墾丁很還有很多特別且有趣的景點，部落客「Shop it Eat it & Share it」在社團「旅遊超爽的！」 裡要為大家介紹屏東特色新景點，「職人町」，一個由老屋改建而成的青年創業的新天堂。

▲充滿時尚感的全新設計

「職人町」是林務局屏東林管理處的老舊宿舍，經過外觀整頓以及內部重新裝潢，搖身一變成有心創業人的新天地，裡頭最多可以提供44個單位給創業團隊或個人承租，1樓提供8間店舖、2樓9間團體工作室、3樓提供25間個人工作室，其中包含，豬農的肉品店、玩具實驗室、咖啡館、遊戲設計、雷雕工作室、翻糖工作室、皮革、銀飾等，種類非常多元！

▲進駐店家也將內部裝潢設計得很有特色

▲進駐店家種類相當多元

▲色彩鮮艷的設計風格

外觀上的設計更是吸引不少人的注目，由進駐團隊「藝展興業」彩繪，呈現歐式風格的特色建築，早上和晚上帶給人的感覺也並不相同，讓很多遊客慕名而來，並且爭相與建築物合影，也讓「職人町」變成屏東最新最亮眼的新地標。若有機會到屏東旅遊，不妨到這裡參觀，也給這些出來創業的夥伴一個展現自己的機會。

▲夜晚的「職人町」也相當特別

▲公共空間給人一種的悠閒氛圍

職人町

地址：900屏東縣屏東市仁德路43巷5號

電話：087336435