輕井澤周邊深度遊！小諸必玩景點精選　住宿、美食、交通全攻略

記者蔡玟君／日本報導、攝影

輕井澤已是台灣人赴日旅遊必去的旅遊地區，但如果你已去過輕井澤許多次，不妨搭乘地方鐵路，深度走訪鄰近城市吧！距離輕井澤約20分鐘車程的小諸市，就擁有豐富的美食與觀光景點，且沒有擁擠人潮，讓人可以更輕鬆寫意的享受旅程，以下就整理出小諸必玩景點，包括溫泉住宿、必吃美食、必去景點，一次告訴你。

▲信濃鐵道。

交通：信濃鐵道

想要前往小諸，最方便的就是從輕井澤站搭乘信濃鐵道前往。信濃鐵道與台鐵已結為姐妹車站，目前也有台鐵式樣的彩繪列車在信濃鐵道上奔馳著。

▲信濃鐵道輕井澤站。

為了吸引更多台灣旅客利用，從即日起只要出示台鐵集集線一日券，就能到信濃鐵道各車站免費兌換「萬歲Pass二日券」（原價2000日圓，約新台幣280元），利用二日券從輕井澤一路玩下去。

▲信濃鐵道萬歲Pass。

台鐵與信濃鐵道於2018年以各自擁有的田中站，締結為姐妹車站，並推出雙方票券無償兌換活動。出示台鐵集集線一日券，或是車票起訖站之一為花蓮車站，或車票上有花蓮站的印章，就能免費兌換信濃鐵道針對外國人推出的「萬歲Pass二日券」，反之，持萬歲Pass二日券的旅客，則可以免費兌換台鐵的集集線一日乗車券、平渓深澳線一日乗車券、內灣線一日乘車券其中一種。

▲小諸市懷古園櫻花美景。（圖／小諸市觀光局提供）

懷古園

位在信濃鐵道小諸站後方的懷古園，是第一代小諸藩主仙石秀久所建造，為「日本百大名城」之一。懷古園最為人所知的便是它春天時的櫻花美景，更被評選為「日本櫻花名所百選」之一。

當地人表示，這裡栽種的數百棵櫻花，品種則以吉野櫻為主，每年櫻花最美時刻約落在4月中旬至4月底之前，當櫻花盛開時，從園內的天守閣遺址所在的高台上向下俯瞰，可以看到超夢幻的粉色天空，可說是輕井澤周邊必看的櫻花美景。此外，在懷古園除了可體驗懷舊人力車，還可遠眺日本最長河流千曲川，四季皆宜的美景是小諸必訪景點。

地址：長野縣小諸市丁311

營業時間：早上8點30分至下午5點

▲小諸布引草莓園。

小諸布引草莓園

小諸市又被稱為「草莓果醬的故鄉」，因為從明治時代開始，第一個開始民間製造草莓果醬的地點就在小諸市內，不僅榮獲許多獎項，更成為獻給皇室的貢品。若是想要品嘗小諸當地的草莓，最推薦的就是到小諸布引草莓園走一趟！

▲小諸布引草莓園可以讓你不限時間草莓吃到飽。

小諸布引草莓園於1999年開始營運，每年只在1月至6月30日對外開放，最大特色是可以不限時草莓吃到飽，旅客只要付入場費，就可以在營業時間內一邊採草莓一邊現場吃，即使待到營業時間結束也可以，現場除了會免費提供煉乳外，還會提供免費熱紅茶給旅客搭配品嚐，因此在平日人潮較少時，甚至有人會帶一本書來這裡採草莓後，邊看書邊吃草莓邊喝紅茶，就在這裡待上一整個下午。

營業時間：早上10點（9點開始接待）至下午4點，最後入場時間為下午3點

地址：長野県小諸市字大久保1173-1

交通方式：信濃鐵道小諸站下車，轉搭計程車約15分鐘

▲日本長野縣淺間2000滑雪場的雪鞋健行。

淺間2000滑雪場

在冬天，若是想要滑雪卻又不想要人擠人，距離輕井澤約1小時車程的「淺間2000滑雪場」（アサマ2000パークスキー場）就非常適合你！位於海拔2000公尺高山處的淺間2000滑雪場，主要提供6條滑雪路線，從初級到高級都可以在這裡享受滑雪樂趣。

▲還可以將山坡當溜滑梯。

如果不想滑雪，園方也提供雪鞋健走體驗，與一般雪鞋健走僅帶領旅客在森林走一圈不同，淺間2000滑雪場帶旅客行走的路線較有高低起伏，導遊更會規畫一系列不同小遊戲讓旅客體驗，例如雪中尋寶、利用山坡地勢玩溜滑梯等，讓旅客深入山林，欣賞被白雪覆蓋的自然世界，讓人難忘。

地址：長野県小諸市高峰高原

雪季免費接駁車：早上8點30分 軽井沢駅南口發車 8:30⇒スキー場抵達 約早上9點30分（需提前2天預約）

▲菱野溫泉常盤館的雲上之湯。

菱野溫泉 常盤館

來到日本就是要泡溫泉！菱野溫泉可說是距離輕井澤最近的溫泉鄉，其中有150年歷史的「常盤館」，更已有150年的歷史。館內最著名的，就是必須搭乘登山列車才可以到的雲上之湯「雲之助」。

▲日本小諸菱野溫泉常盤館。

雲上之湯「雲之助」位於海拔1050公尺處，因為山上風景優美，因此負責人40年前決定在山上打造雲上之湯，更因此打響名號，成為常盤館的代表溫泉。

▲日本小諸菱野溫泉常盤館客房。

雲之助溫泉分為男湯與女湯，湯池包括室內大浴池、露天泡風呂、露天小桶風呂以及最受歡迎的露天大桶風呂。其中露天大桶風呂面向山林，在完全沒有任何建築遮蔽下，能看到遠方城市燈火如點點星空般在樹林間若隱若現，向上仰望，則是廣闊的夜空，繁星在其中點點閃爍，寧靜怡人，讓旅客盡情享受泡湯度假樂趣。

地址：長野県小諸市菱平762-2

交通方式：信濃鐵道搭至小諸站，可轉搭計程車（約2200日圓），15分鐘即達

官網：http://www.tokiwakan.com/