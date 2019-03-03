ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

輕井澤周邊深度遊！小諸必玩景點精選　住宿、美食、交通全攻略

ETtoday旅遊雲

記者蔡玟君／日本報導、攝影

輕井澤已是台灣人赴日旅遊必去的旅遊地區，但如果你已去過輕井澤許多次，不妨搭乘地方鐵路，深度走訪鄰近城市吧！距離輕井澤約20分鐘車程的小諸市，就擁有豐富的美食與觀光景點，且沒有擁擠人潮，讓人可以更輕鬆寫意的享受旅程，以下就整理出小諸必玩景點，包括溫泉住宿、必吃美食、必去景點，一次告訴你。

▲▼信濃鐵道萬歲Pass。（圖／記者蔡玟君攝）

▲信濃鐵道。

交通：信濃鐵道
想要前往小諸，最方便的就是從輕井澤站搭乘信濃鐵道前往。信濃鐵道與台鐵已結為姐妹車站，目前也有台鐵式樣的彩繪列車在信濃鐵道上奔馳著。

▲▼信濃鐵道萬歲Pass。（圖／記者蔡玟君攝）

▲信濃鐵道輕井澤站。

為了吸引更多台灣旅客利用，從即日起只要出示台鐵集集線一日券，就能到信濃鐵道各車站免費兌換「萬歲Pass二日券」（原價2000日圓，約新台幣280元），利用二日券從輕井澤一路玩下去。

▲▼信濃鐵道萬歲Pass。（圖／記者蔡玟君攝）

▲信濃鐵道萬歲Pass。

台鐵與信濃鐵道於2018年以各自擁有的田中站，締結為姐妹車站，並推出雙方票券無償兌換活動。出示台鐵集集線一日券，或是車票起訖站之一為花蓮車站，或車票上有花蓮站的印章，就能免費兌換信濃鐵道針對外國人推出的「萬歲Pass二日券」，反之，持萬歲Pass二日券的旅客，則可以免費兌換台鐵的集集線一日乗車券、平渓深澳線一日乗車券、內灣線一日乘車券其中一種。

▲小諸市懷古園。（圖／）

▲小諸市懷古園櫻花美景。（圖／小諸市觀光局提供）

懷古園
位在信濃鐵道小諸站後方的懷古園，是第一代小諸藩主仙石秀久所建造，為「日本百大名城」之一。懷古園最為人所知的便是它春天時的櫻花美景，更被評選為「日本櫻花名所百選」之一。

當地人表示，這裡栽種的數百棵櫻花，品種則以吉野櫻為主，每年櫻花最美時刻約落在4月中旬至4月底之前，當櫻花盛開時，從園內的天守閣遺址所在的高台上向下俯瞰，可以看到超夢幻的粉色天空，可說是輕井澤周邊必看的櫻花美景。此外，在懷古園除了可體驗懷舊人力車，還可遠眺日本最長河流千曲川，四季皆宜的美景是小諸必訪景點。

地址：長野縣小諸市丁311
營業時間：早上8點30分至下午5點

▲▼小諸布引草莓園,草莓示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲小諸布引草莓園。

小諸布引草莓園
小諸市又被稱為「草莓果醬的故鄉」，因為從明治時代開始，第一個開始民間製造草莓果醬的地點就在小諸市內，不僅榮獲許多獎項，更成為獻給皇室的貢品。若是想要品嘗小諸當地的草莓，最推薦的就是到小諸布引草莓園走一趟！

▲▼小諸布引草莓園,草莓示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲小諸布引草莓園可以讓你不限時間草莓吃到飽。

小諸布引草莓園於1999年開始營運，每年只在1月至6月30日對外開放，最大特色是可以不限時草莓吃到飽，旅客只要付入場費，就可以在營業時間內一邊採草莓一邊現場吃，即使待到營業時間結束也可以，現場除了會免費提供煉乳外，還會提供免費熱紅茶給旅客搭配品嚐，因此在平日人潮較少時，甚至有人會帶一本書來這裡採草莓後，邊看書邊吃草莓邊喝紅茶，就在這裡待上一整個下午。

營業時間：早上10點（9點開始接待）至下午4點，最後入場時間為下午3點
地址：長野県小諸市字大久保1173-1
交通方式：信濃鐵道小諸站下車，轉搭計程車約15分鐘

▲▼日本長野縣淺間2000滑雪場,雪鞋健行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本長野縣淺間2000滑雪場的雪鞋健行。

淺間2000滑雪場
在冬天，若是想要滑雪卻又不想要人擠人，距離輕井澤約1小時車程的「淺間2000滑雪場」（アサマ2000パークスキー場）就非常適合你！位於海拔2000公尺高山處的淺間2000滑雪場，主要提供6條滑雪路線，從初級到高級都可以在這裡享受滑雪樂趣。

▲▼日本長野縣淺間2000滑雪場,雪鞋健行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還可以將山坡當溜滑梯。

如果不想滑雪，園方也提供雪鞋健走體驗，與一般雪鞋健走僅帶領旅客在森林走一圈不同，淺間2000滑雪場帶旅客行走的路線較有高低起伏，導遊更會規畫一系列不同小遊戲讓旅客體驗，例如雪中尋寶、利用山坡地勢玩溜滑梯等，讓旅客深入山林，欣賞被白雪覆蓋的自然世界，讓人難忘。

地址：長野県小諸市高峰高原
雪季免費接駁車：早上8點30分　軽井沢駅南口發車 8:30⇒スキー場抵達 約早上9點30分（需提前2天預約）

▲▼日本小諸菱野溫泉常盤館，日式溫泉旅館，日本溫泉旅館，榻榻米，露天溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲菱野溫泉常盤館的雲上之湯。

菱野溫泉　常盤館
來到日本就是要泡溫泉！菱野溫泉可說是距離輕井澤最近的溫泉鄉，其中有150年歷史的「常盤館」，更已有150年的歷史。館內最著名的，就是必須搭乘登山列車才可以到的雲上之湯「雲之助」。

▲▼日本小諸菱野溫泉常盤館，日式溫泉旅館，日本溫泉旅館，榻榻米，露天溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本小諸菱野溫泉常盤館。

雲上之湯「雲之助」位於海拔1050公尺處，因為山上風景優美，因此負責人40年前決定在山上打造雲上之湯，更因此打響名號，成為常盤館的代表溫泉。

▲▼日本小諸菱野溫泉常盤館，日式溫泉旅館，日本溫泉旅館，榻榻米，露天溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本小諸菱野溫泉常盤館客房。

雲之助溫泉分為男湯與女湯，湯池包括室內大浴池、露天泡風呂、露天小桶風呂以及最受歡迎的露天大桶風呂。其中露天大桶風呂面向山林，在完全沒有任何建築遮蔽下，能看到遠方城市燈火如點點星空般在樹林間若隱若現，向上仰望，則是廣闊的夜空，繁星在其中點點閃爍，寧靜怡人，讓旅客盡情享受泡湯度假樂趣。

地址：長野県小諸市菱平762-2
交通方式：信濃鐵道搭至小諸站，可轉搭計程車（約2200日圓），15分鐘即達
官網：http://www.tokiwakan.com/

關鍵字： 小諸 長野縣 長野旅遊 關東旅遊 日本旅遊 日韓風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

推薦閱讀

離輕井澤最近的菱野溫泉　在雲上絕美露天溫泉泡湯看星空

此生必看雪屋祭、雪鞋健走　東京周邊5大玩雪景點懶人包

輕井澤必去小諸布引草莓園　「不限時草莓吃到飽」還送飲料

花草系素食餐廳、吊椅咖啡廳　網美必去輕井澤2間好拍餐廳

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

南投新秘境雙龍景觀吊橋今夏公開！

台南五行小豬饅頭還有柴犬造型！

180度絕美海景！龜山島就在眼前

義大利直擊／歌詩達威尼斯號交接！

南橫六口溫泉免費體驗！可煮溫泉蛋

晴空亂流最危險！「8個亂流小知識」

板橋草莓主題甜點　每款都是IG亮點

2019台灣國際蘭展開園

靜謐炭烤店　微醺氣氛配美味烤物

熱門行程

最新新聞更多

體驗大直全台最難訂餐廳RAW

博物館內的主題餐廳吃得到「恐龍蛋」

日小諸必玩景點　住宿美食交通攻略

台中親子餐聽　臉盆沙拉份量驚人

雪山下雪了！山友曝「雪花紛飛」美景

一蘭拉麵的生產重鎮「一蘭之森」

「富士回遊號」3月行駛新宿-河口湖

國內外饕客們必去的饒河夜市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366