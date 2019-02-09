此生必看雪屋祭、雪鞋健走　東京周邊5大玩雪景點懶人包

▲湯西川溫泉雪屋祭被列為日本夜景遺產。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

台灣受到地理位置影響，因此僅有高山地區能一見雪景，更不要說滑雪了，因此許多喜愛玩雪的人都會瞄準冬季時段赴日旅遊，徹底享受玩雪樂趣。本篇就介紹東京周邊值得一訪的玩雪景點，不僅只是滑雪，從雪鞋健走到冰壺運動體驗，甚至是夢幻夜間雪燈祭典，都可以讓旅客一次滿足！

▲日本長野縣淺間2000滑雪場的雪鞋健行。

長野縣 淺間2000滑雪場雪鞋體驗

想滑雪又不想人擠人，距離輕井澤約1小時車程的「淺間2000滑雪場」（アサマ2000パークスキー場）就非常適合你！位於海拔2000公尺高山處的淺間2000滑雪場，主要提供6條滑雪路線，從初級到高級都可以在這裡享受滑雪樂趣。

▲淺間2000滑雪場雪鞋健行還可以體驗用山坡當溜滑梯。

如果不想滑雪，園方也提供雪鞋健走體驗，與一般雪鞋健走僅帶領旅客在森林走一圈不同，淺間2000滑雪場帶旅客行走的路線較有高低起伏，導遊更會規畫一系列不同小遊戲讓旅客體驗，例如雪中尋寶、利用山坡地勢玩溜滑梯等，讓旅客深入山林，欣賞被白雪覆蓋的自然世界，讓人難忘。

地址：長野県小諸市高峰高原

雪季免費接駁車：早上8點30分 軽井沢駅南口發車 8:30⇒スキー場抵達 約早上9點30分（需提前2天預約）

官網：https://asama2000.com/

▲輕井澤冰上公園可以體驗冰壺運動。

長野縣 輕井澤風越公園冰壺、溜冰體驗

2018年平昌冬季奧運，日本在冰壺項目拿下銅牌好成績，再次掀起全國冰壺運動熱潮。有關注運動賽事的旅客，若是也想體驗冰壺怎麼玩，在輕井澤的「輕井澤風越公園」就可以一圓你的願望。

▲旅客也可以體驗冰壺運動。

輕井澤風越公園擁有全日本最大的冰壺運動場地，為了讓民眾也能更認識這項國際運動，因此只要事先上官網預約，到現場付費後就會有專人教練帶領下，從在冰上滑行開始，到擲壺、使用冰刷，每一步驟都會讓民眾實際體驗，如果人數多一點，更可以來場小小PK賽！

除了體驗冰壺之外，在戶外區也有一座大型溜冰場，旅客可以付費租冰鞋後，就可以在溜冰場內自由繞行，享受溜冰快感。

地址：長野県北佐久郡軽井沢町大字発地1157-6

官網：http://www.kazakoshi-park.jp/ice-park/index.html

▲湯西川溫泉雪屋祭。

栃木県 湯西川溫泉雪屋祭

「湯西川溫泉雪屋祭」已有25年歷史，主要會場共分為5處，其中最受歡迎的會場是位於澤口河川敷的澤口會場。澤口會場免費對外開放，主辦單位會在這裡設置約1000個迷你雪屋，從雪地一路蜿蜒而下，連河川中央結冰處都可看見雪燈的蹤跡，透過工作人員採人工方式在一個個迷你雪屋中點上蠟燭，入夜後，宛如地上星河般的夢幻夜景，讓人彷彿掉入童話世界般，也因此被登錄為日本夜景遺產。

▲湯西川溫泉雪屋祭也有可以吃烤肉的雪屋。

除了欣賞迷你雪屋組成的夢幻夜景，旅客在白天也可以直接走進會場一旁設置的大型雪屋內，用BBQ烤肉，每間雪屋最多可容納4人，每個雪屋可以使用50分鐘，享受在雪屋裡烤肉的體驗；在雪屋一旁，還有用雪堆成的溜滑梯，旅客可以帶著小朋友現場租借雪盆，在溜滑梯玩得過癮，成為每年冬天不可錯過的夢幻雪祭。

2019湯西川溫泉雪屋祭

時間：2019年1月26日至3月3日

▲日光湯元滑雪場。

栃木県 湯元溫泉鄉「日光湯元滑雪場」

湯元溫泉鄉位於奧日光地區，每到冬天，這裡的滑雪場就是日光最棒的玩雪天堂！旅客可以搭乘東武巴士直達湯元溫泉鄉，接著徒步約15分鐘，就可以來到日光湯元滑雪場。

▲日光湯元滑雪場可以享受華雪盆樂趣。

湯元滑雪場占地廣闊，滑雪場被環山圍繞，一到冬天，就像是走進銀白的童話世界一般，這裡最大特色是坡度平緩，且華道幅度寬敞，因此適合第一次滑雪的初學者和想玩雪橇的前來體驗，加上這裡裝備齊全，從防寒衣物到滑雪器具都可以在這裡租借，因此空手前來也可以。此外，因為就位在湯元溫泉鄉內，所以一滑雪完就可以返回飯店泡溫泉也是這裡的一大特色。

湯元滑雪場

地址：栃木県日光市湯元温泉

滑雪教學課程：一般2小時4000日圓，4小時6000日圓

官網：http://www.nikkoyumoto-ski.com/index.html

▲戰場之原雪鞋體驗。

栃木県 日光戰場之原雪鞋體驗

戰場之原位於奧日光，旅客可以搭乘東武巴士到三本松茶屋，再從三本松茶屋花800日圓租一雙雪鞋，就可以從茶屋旁的木棧道走進有日本最美私房絕景美稱的「戰場之原」。

▲戰場之原。

戰場之原面積廣達400公頃，傳說，這裡是昔日男體山的化身為大蛇，與群馬縣赤成山所化身的百足蜈蚣，為了爭奪領地而打仗的戰場，因此名為戰場之原。屬於高原濕地地形的戰場之原，擁有超過350種類的動植物，因此旅客可以套上雪鞋，沿著木棧道深入其中，欣賞雪與枯樹交融的寂寥美景，走上戰場之原的觀景台，更可以欣賞並遠眺被白茫茫的濕地，無邊無際的銀白世界與遠山互映，更是旅客們最愛捕捉的視角。

三本松茶屋

地址：栃木県日光市中宮祠2493

交通方式：從東武日光站搭乘「湯元溫泉行」的東武巴士，在三本松停留所站下車，步行一分鐘，車程約60分鐘

營業時間：早上7點至晚上7點