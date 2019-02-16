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離輕井澤最近的菱野溫泉　在雲上絕美露天溫泉泡湯看星空

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▲▼日本小諸菱野溫泉常盤館，日式溫泉旅館，日本溫泉旅館，榻榻米，露天溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本小諸菱野溫泉常盤館的雲上之湯。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

到輕井澤旅遊想泡溫泉，那就來相距約40分鐘車程的菱野溫泉吧！菱野溫泉可說是距離輕井澤最近的溫泉鄉，其中已有150年歷史的「常盤館」，更能體會在雲端之上泡溫泉的獨家享受，讓旅客能邊泡湯邊欣賞眼前絕美夜景與星空。

▲▼日本小諸菱野溫泉常盤館，日式溫泉旅館，日本溫泉旅館，榻榻米，露天溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲菱野溫泉常盤館外觀。

▲▼日本小諸菱野溫泉常盤館，日式溫泉旅館，日本溫泉旅館，榻榻米，露天溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲菱野溫泉常盤館大廳。

常盤館負責人表示，常盤館已有150年歷史，目前傳承至第四代，已提供獨特的泡湯體驗為館內最大特色。常盤館的客房數並不多，僅有35間，房型從日式榻榻米房至和洋式房型均有提供，但目前沒有接待一人旅遊的旅客，每間客房最少需2人預定。

▲▼日本小諸菱野溫泉常盤館，日式溫泉旅館，日本溫泉旅館，榻榻米，露天溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲榻榻米客房。

▲▼日本小諸菱野溫泉常盤館，日式溫泉旅館，日本溫泉旅館，榻榻米，露天溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲榻榻米客房鋪床後。

▲▼日本小諸菱野溫泉常盤館，日式溫泉旅館，日本溫泉旅館，榻榻米，露天溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲衛浴空間。

常盤館最大特色，就是位於海拔1050公尺處的雲上之湯「雲之助」，負責人指出，因看上山上的風景，因此除了館內原有的大浴場設施之外，決定在山上再打造一座雲上溫泉，想要前往的方式也很特別，旅客必須搭乘登山纜車，經約3分鐘車程才能抵達。

▲▼日本小諸菱野溫泉常盤館，日式溫泉旅館，日本溫泉旅館，榻榻米，露天溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲前往雲上之湯的登山纜車。

▲▼日本小諸菱野溫泉常盤館，日式溫泉旅館，日本溫泉旅館，榻榻米，露天溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲同樣分為男湯與女湯。

▲▼日本小諸菱野溫泉常盤館，日式溫泉旅館，日本溫泉旅館，榻榻米，露天溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲最受歡迎的露天大桶溫泉。

▲▼日本小諸菱野溫泉常盤館，日式溫泉旅館，日本溫泉旅館，榻榻米，露天溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可以一邊泡湯一邊遠眺夜景。

▲▼日本小諸菱野溫泉常盤館，日式溫泉旅館，日本溫泉旅館，榻榻米，露天溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲露天泡風呂和露天小桶風呂。

雲之助溫泉分為男湯與女湯，湯池包括室內大浴池、露天泡風呂、露天小桶風呂以及最受歡迎的露天大桶風呂。其中露天大桶風呂面向山林，在完全沒有任何建築遮蔽下，能看到遠方城市燈火如點點星空般在樹林間若隱若現，向上仰望，則是廣闊的夜空，繁星在其中點點閃爍，寧靜怡人，讓旅客盡情享受泡湯度假樂趣。

地址：長野県小諸市菱平762-2
交通方式：信濃鐵道搭至小諸站，可轉搭計程車（約2200日圓），15分鐘即達
官網：http://www.tokiwakan.com/

關鍵字： 輕井澤 小諸 菱野溫泉 常盤館 泡湯旅遊 長野縣 長野旅遊 關東旅遊 日本旅遊 度假旅館 日韓風

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