輕井澤必去小諸布引草莓園　「不限時草莓吃到飽」還送飲料

▲小諸布引草莓園可以不限時草莓吃到飽。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

冬天正是草莓的季節，距離輕井澤開車約45分鐘的「小諸布引草莓園」（こもろ布引いちご園），是輕井澤周邊最受歡迎的採草莓園之一，因為旅客最低只要花800日圓（約新台幣225元），就可以在這裡不限時草莓吃到飽，園方更貼心的提供免費熱紅茶搭配，每年只在1月至6月期間對外開放。

▲小諸布引草莓園溫室。

▲一顆顆草莓很誘人。

小諸市是鄰近輕井澤的觀光城市，從輕井澤車站搭乘信濃鐵道，約5站距離就能抵達。小豬市又被稱為「草莓果醬的故鄉」，因為從明治時代開始，第一個開始民間製造草莓果醬的地點就在小諸市內，不僅榮獲許多獎項，更成為獻給皇室的貢品。

▲超大顆草莓採好採滿。

▲附上免費煉乳是基本。

小諸布引草莓園專務取締役 倉本浩行表示，草莓園於1999年開始營運，每年只在1月至6月30日對外開放，最大特色是可以不限時草莓吃到飽，旅客只要付入場費，就可以在營業時間內一邊採草莓一邊現場吃，即使待到營業時間結束也可以，現場除了會免費提供煉乳外，還會提供免費熱紅茶給旅客搭配品嚐，因此在平日人潮較少時，甚至有人會帶一本書來這裡採草莓後，邊看書邊吃草莓邊喝紅茶，就在這裡待上一整個下午。

▲一顆顆草莓等你摘。

▲免費熱飲區。

由於可以不限時草莓吃到飽，倉本浩行表示，在周末假日、甚至黃金週時遊客人潮會較多，當人潮較多時，園方就會實施總量管制，或提早結束營業時間，例如黃金週時，一天就會總量管制最多1000人。

▲也可以買草莓大福自己製作。

此外，雖著月份變換，入園費價格也會慢慢調降，如最貴的期間為1月至5月10日，大人入場費是1700日圓（約新台幣480元）；5月11日至31日大人入場費為1000日圓（約新台幣280元）；6月1日至6月30日入場費則是800日圓。

▲座位區。

至於好吃的草莓該如何看？倉本浩行指出，每一株草莓從根莖長出後會開始分叉生長結果，越接近根莖的紅色草莓越好吃，或是看根越粗的也會越好吃。至於採摘方法則是抓住草莓往內折，輕鬆就可以摘下；品嚐時則建議從頭部開始吃，因為較甜，尾部較酸則可以搭配煉乳一起品嚐。

營業時間：早上10點（9點開始接待）至下午4點，最後入場時間為下午3點

地址：長野県小諸市字大久保1173-1

交通方式：信濃鐵道小諸站下車，轉搭計程車約15分鐘

官網：http://www.ichigodaira.com/