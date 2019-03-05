南投日月潭一日遊攻略　不開車交通套票行程規劃

點評：原來坐高鐵和客運也有辦法不換太多車就可以到達日月潭

文、圖／秘密女孩Viki

｜日月潭交通｜

最近發現日月潭其實有很多很美的熱門打卡景點，立馬想衝一波！我去過日月潭好幾次之前都是從台中出發給朋友開車去的，而且只坐高鐵和客運真的可以有辦法不換太多車就可以到達日月潭嗎？重點是光想到要去客運現場排隊買票人擠人等情況就好懶想打退堂鼓！

這次和姐妹們要自己搭車去做了一些功課【南投假期電子旅遊套票】這個超優日月潭交通套票網站！好康道相報,我在這裡也推薦給大家！在網路上找到了一個神奇好物！[2018]日月潭C好行款套票

裡面有包含：台中-日月潭來回車票 x 1(南投客運台灣好行)＋遊湖巴士一日券 x 1＋日月潭乘船券 x 1日月潭纜車 x 1，簡直一票打卡點拍好拍滿！



(A) 【台灣好行】「台中->日月潭」交通車來回票券

(B) 【日月潭纜車】搭乘票券 可以來回「日月潭纜車站」與「九族文化村」(來回一趟喔！)

(C) 【南投客運 日月潭遊湖巴士】一日券 (不限搭乘次數、搭到你開心)

(D) 【日月潭 遊湖船票】一日券 (不限哪個碼頭上船，也是無限次搭乘！！)

另外還有一個僅有線上購買【日月潭交通套票】就可以用優惠價格加購

位於水社碼頭旁的餐廳「碼啡館」限定加值餐點（等等有照片）還有租自行車【自行車租賃券】搭配特惠價150元(最高可以租到3小時，讓你飽覽日月潭好風光啊！)

在官網上買完套票付款之後，會收到一組專屬妳的訂單明細QR Code，妳只要在預約的時間內抵達，出示手機讓各個交通兌換站務員或店家掃描妳的QR Code就可以暢遊。不用再麻煩的拿紙票或怕紙票弄不見了，超方便！

以下是台灣好行車次表，注意有平日跟假日的分別噢！

整理以下優點給大家參考

1/有許多日且潭套裝行程可供挑選，一次解決交通、玩樂、美食

2/搭車、搭船、搭巴士、騎腳踏車通通包！價格還很可愛

3/線上訂票付款完成後會取得一組專屬QR Code超方便

4/未來還可以進行【線上預約】出遊日的【台中—日月潭】

來回的車班保證座位喔！ 不在怕坐不上車的困擾了

首先那天我們先搭高鐵到台中高鐵站，往【5號出口 客運轉運站】的出口方向走去。需要走一段樓梯下樓，行李很多的朋友也可以搭電梯。

下樓後在【南投客運】的櫃台即可兌換「台灣好行」旅遊巴士來回車票。他們家是唯一獨家取得行駛【台中至日月潭】這條旅遊巴士的行駛權！所以我們只要到【南投客運】台中高鐵站的櫃台或是【南投客運】位於台中干城站的櫃台，就可以進行QR code兌換車票唷！從台中高鐵站前往日月潭的水社遊客中心所需要的搭車時間大約80分鐘左右。

【自行車租賃券】兌換

抵達後【水社遊客中心】後，我們有加購「自行車租賃券(QR code)」，就去【水社遊客中心】的旁邊店家兌換「自行車租賃券」喔！

這裏可是曾被CNN票選為「全球十大最美自行車道」。我挑了「松錳自行車」，他們家的車看起來都很新服務人員也很親切！可以兌換的時間三小時！CP值破表！！

｜如何兌換遊湖巴士一日券｜

抵達日月潭之後先去兌換遊湖巴士一日券，在「水社遊客中心」就有南投客運售票處

只要在售票處就可以出示QR Code 兌換一日卷喔！就算妳沒有跟著我的行程走也沒有關係，我買的套票有船票，搭船沒有到的景點，只要有這張遊湖巴士一日券，就可以在一日內無限次搭遊湖巴士到妳想去的景點～！請記得行前先查一下遊湖巴士時刻表以算好回程的時間，免得沒車搭就糟糕了。

日月潭IG打卡第１站 | 水社壩堰堤公園

碧藍的水面連接著像畫一般的天空，帶給人一望無際的遼闊視野!水社壩堰堤公園是不管晴天陰天雨天總有不同風情，四季的景色也都不同。

日月潭IG打卡第2站 | 向山遊客中心

向山行政暨遊客中心鳥瞰建築物，猶如雙手環抱整個日月潭的湖光山色。已經來過好幾次還是覺得好美，清水模的建築我非常喜歡。

午餐時間也靠台灣好行的套票，直接加購【碼啡館】邵族風味套餐＋＄原價345元搭配特惠價290元（只有線上訂票才可以加購！）有3種口味「蒜香山豬肉」、「小米豬腳」、「三杯土雞腿」，我挑了「蒜香山豬肉」而每個套餐都還有附加「飲品」與「甜點」！！

剛騎腳踏車環湖一圈後飢腸轆轆，一上桌就口水直流。蒜香山豬肉超香的！還有好幾道小菜！而且整個食器也太可愛～原住民特色非常特別！

而且不到三百的套餐還有甜點！！「手工阿薩姆紅茶凍」飲品就是日月潭的名產「台茶18紅茶」以及「特選小米酒」可選，手工阿薩姆紅茶上面還有珍珠，我很喜歡這紅茶很香又順口不甜。

另外我還偷偷加購買套票才能加購的隱藏版超值下午茶，搭配特惠價140元，跟姐妹一起分享著吃。

鬆餅、水果還有剛剛我超愛的珍珠

在日月潭湖畔吃鬆餅喝咖啡，超級享受的～

【日月潭 遊湖船票１日券】兌換(QR code＋船票兌換站務＋碼頭船。１日內可不限次數的搭乘【碼頭船隊】的船班！

吃飽一後就開始下午的行程，在「碼啡館」二樓的大門口外就是「碼頭船隊」，「水社碼頭」的船票兌換處喔！快速地打開了【日月潭遊湖船票】兌換QR code。

貼心的提醒幾個重點給大家：

(1) 【遊湖船票】是一日券，所以可以不限次數的搭乘【碼頭船隊】的船班

(2) 【遊湖船班】行經的航程是由水社碼頭 -> 玄光寺碼頭 -> 伊達邵碼頭 -> 水社碼頭

不會有逆向的船班喔，所以要注意到這一點喔！

(碼頭船隊公司船班是這樣唷，其他請參照其他公司資訊)



(3) 一定要記得船班最晚的班次喔，若是沒有搭上船，可能就回不來了

「提醒大家唷，『日月潭乘船券』可以與日月潭多家配合的船家兌換喔！每家船家航線可能會有些許差異，大家可以選擇符合自己行程的船家兌換搭乘唷」

邊散步邊欣賞湖光山色之外，我們也緩緩地往「日月潭纜車站」前進

接著去搭【日月潭纜車券】＋水晶纜車。【日月潭纜車】有時間上的限制，平日營業時間是「上午10點至下午4點」假日營業時間為「上午10點至下午4點30分」

「日月潭纜車」全長為1,877公尺，僅設有2站，一站為「日月潭纜車站」，另一站就是「九族文化村站」。單趟搭乘的時間為7分鐘，沿途可以乘客俯瞰整個「日月潭」與「埔里盆地」噢！

從纜車上看整個日月潭風景，碧綠的湖水青翠的山脈，陽光從雲縫中透出來，和好朋友欣賞美好的風景

日月潭IG打卡第3站 | 鳥居

聳立在日纜站外的紅色【鳥居】十分醒目，大紅色襯著後面的湖水好有日本感。這裡絕對是水水必拍的打卡點！不用搭飛機的偽日本感Ｇet!

日月潭IG打卡第4站 | 蝴蝶籠

2018年初才加設了全新的裝置藝術【蝴蝶籠】，就在鳥居的旁邊，白色的夢幻籠子還有玫瑰和蝴蝶也要來一張為美照

玩了一天拍了很多美照，最後搭遊湖巴士坐回水社遊客中心。結束一天日月潭一日遊，感謝我的旅行好朋友電子套票。