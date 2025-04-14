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酷玩韓國首爾　IG打卡熱點先收藏

文／七逗旅遊網　圖／愛寶樂園、shutterstock

愛追劇，怎能不飛韓國？本文精選首爾五大IG打卡熱點，有主題樂園、有世界遺產、有韓劇場景、還有出海遊船體驗，出發前必收藏！

▲▼韓國,首爾,韓劇,愛寶樂園,水原華城,德壽宮,南山公園,N首爾塔,天海旅行社。（圖／業者提供）

▲愛寶樂園是韓國最大的主題樂園之一。（圖／愛寶樂園）

愛寶樂園結合動物園、遊樂設施與花園，四季展現不同風貌。樂園分為多個主題區，美洲探險區有龍捲風、天旋地轉等刺激設施，歐洲探險區提供宇宙探險與精采表演。魔幻世界區內的挑戰急湍與空中狂舞廣受喜愛。此外，動物園內可近距離觀賞北極熊與企鵝等動物。玩遍整座樂園，如同歷經一趟結合刺激、奇幻與歡樂的冒險。

▲▼韓國,首爾,韓劇,愛寶樂園,水原華城,德壽宮,南山公園,N首爾塔,天海旅行社。（圖／業者提供）

▲水原華城獲選為世界文化遺產。（圖／shutterstock）

水原華城是朝鮮時代最具科學性的城牆建築，繞城修築的石造城牆，氣勢磅礴。華虹門、訪花隨柳亭等古建築展現典雅風韻。登上西將臺可俯瞰市區全景，感受歷史與現代交錯的風貌。這座城牆不僅是防禦工事，更是融合美學與工程的藝術品。晨曦映照下的磚瓦與夕陽餘暉中的古城，讓人彷彿穿越時空，沉浸於王朝風華。

▲▼韓國,首爾,韓劇,愛寶樂園,水原華城,德壽宮,南山公園,N首爾塔,天海旅行社。（圖／業者提供）

▲月尾島海岸步道悠閒走逛、親近大自然。（圖／shutterstock）

月尾島以半月形地貌聞名，這裡有悠閒的海岸步道，可聆聽汽笛聲，感受海風吹拂的浪漫。最受歡迎的是搭乘海鷗船，體驗親手餵食翱翔的海鷗，享受與自然互動的樂趣。船隻行經壯闊的海岸，與碧海藍天交織，畫面美不勝收。

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▲德壽宮美麗的石牆路，常出現在韓劇場景中。（圖／shutterstock）

德壽宮是首爾五大宮殿之一，與西式建築並肩而立，構成有趣的景致。宮殿周圍的德壽宮石牆路，更被譽為全韓國最美麗的道路，甚至出現在《我的完美秘書》《鬼怪》韓劇場景中，是來首爾必打卡的景點。

▲▼韓國,首爾,韓劇,愛寶樂園,水原華城,德壽宮,南山公園,N首爾塔,天海旅行社。（圖／業者提供）

▲N首爾塔與愛情鎖牆，廣受戀人喜愛。（圖／shutterstock）

南山公園與N首爾塔，也是當地的象徵地標。南山公園四季皆美，春天繁花似錦，秋天楓紅滿園。N首爾塔自開放以來，一直是俯瞰首爾的絕佳地點，翻新後更添現代感，塔內設有展覽、餐廳與咖啡廳，塔外的愛情鎖牆，也因韓劇《來自星星的你》而走紅，滿滿的鎖頭見證無數愛情故事，璀璨夜景更讓這裡成為戀人們的必訪之地。

★推薦行程：
酷玩韓國五日
https://reurl.cc/EVpKzn

●行程特色：
˙保證不進人蔘店/土產店
˙世界第七大樂園～愛寶樂園＋四季花園（季節賞花）
˙月尾島～夏日遊船追海鷗
˙水原星空圖書館
˙韓劇場景地~德壽宮石牆路
˙江華島～韓國第五大島

更多資訊：
天海旅行社(02) 2516-9788
https://reurl.cc/jQXOEL

關鍵字： 韓國 首爾 韓劇 愛寶樂園 水原華城 德壽宮 南山公園 N首爾塔 天海旅行社

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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