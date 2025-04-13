江振誠操刀！高雄御盟驛館4間餐廳再進化　甜點店新推水果馬卡龍　

▲江振誠操刀！高雄御盟會館4餐廳再進化，上圖為水果馬卡龍。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

高雄「御盟國際驛館」去年4月找來名廚江振誠，替館內4家餐廳進行改造，經過1年後以嶄新的面貌跟大家見面，「春 酒吧」融入的黑膠唱片元素，「夏 甜點」推出台灣水果馬卡龍，「秋 法餐」增加了無酒精葡萄酒，而「冬 咖啡」除了提供手沖咖啡，還販售夏威夷拌飯、牛肉麵、進口飲品及冷凍包，滿足住客一天的所有需求。

御盟國際驛館2022年9月25日開幕，為了讓住在這裡的客人能有更好的服務，在館內1至2樓規劃了「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」4間餐廳，有甜點店、法式餐廳、輕食cafe與酒吧，一次滿足各種餐飲需求。

▲江振誠改造高雄御盟驛館4間餐廳，首要任務就是重新建立品牌視覺識別。（圖／記者黃士原攝）

即使這4家餐廳硬體規格拉到最高等級，但上門的客人卻無法持續成長，因此御盟國際驛館總經理賈璧羽去年4月特別找來名廚江振誠進行改造。江振誠說，許多人對於「S・S・A・W」到底是一家餐廳，還是不一樣的個體，一直弄不清楚，所以他首要任務就是重新建立4家餐廳的品牌視覺識別，讓每個餐廳風格明確。同時，4家餐廳重新命名為「春 酒吧（Chun Bar）」、「夏 甜點（SHAH Patisserie）」、「秋 法餐（Cho Restaurant）」及「冬 咖啡（Dong Cafe）」。

▲「春 酒吧」的威士忌酒吧，注入慵懶懷舊的黑膠音樂氣息。（圖／記者黃士原攝）

春 酒吧（Chun Bar）：電子搖滾×黑膠音樂，打造雙重酒吧體驗

「春 酒吧」包含兩個酒吧空間，其中一處以宇宙為靈感，結合電子與搖滾樂氛圍，營造活力十足的調酒空間；另一處則為威士忌酒吧，注入慵懶懷舊的黑膠音樂氣息，同時也會定期與高雄在地「艾比路唱片行」，舉辦黑膠導聆講座，並由江振誠在現場與客人進行交流。

▲「夏 甜點」推出水果馬卡龍禮盒，滿足送禮需求。（圖／記者黃士原攝）

夏 甜點（SHAH Patisserie）：S 型展示櫃＋台灣水果馬卡龍

江振誠提到，傳統的甜點烘焙店的商品展示都是「排排站」，堆成一疊疊讓消費者自行取用，他認為這樣較難讓消費者找到自己想要的商品，所以他先設計了S型的麵包立體展示櫃，然後蛋糕、馬卡龍等，都有屬於它自己的區域。

此次也推出全新系列「台灣水果馬卡龍」，主打荔枝、鳳梨、紅心芭樂、芒果，以南部特色口味「薑汁番茄」，未來將進一步推出水果馬卡龍禮盒，滿足送禮需求。

▲「秋 法餐」春季菜單中的主菜「和牛菲力／根芹菜／海鮮汁／紅莧菜」。（圖／記者黃士原攝）

秋 法餐（Cho Restaurant）：專注廚藝提升，導入無酒精葡萄酒

談及「秋 法餐」的變化，江振誠說「它其實是改造最少、也是改造最多的地方。」他進一步解釋，過去一年主要著重於廚房團隊技術提升，同時加強餐點精緻度與菜單內容持續優化，這些改變外觀上不易察覺，但只要來用餐就能發現不同之處，也能感受到季節的變化。

同時江振誠也發現近年不喝酒的人愈來愈多，但如果只用茶來搭法餐又顯不足，於是他在秋法餐裡新增了無酒精葡萄酒，同樣也有前、中、後味，可以提升整個用餐體驗。

▲「冬 咖啡」的手沖咖啡與夏威夷拌飯。（圖／記者黃士原攝）

冬 咖啡（Dong Cafe）：咖啡+夏威夷拌飯+牛肉麵，更貼近日常

空間設計靈感來自北歐雪地與極光意象，木質調性的桌椅與柔和燈光營造出溫潤氛圍，這裡不僅提供手沖咖啡，為了滿足住客一天的各種需求，除了供應江振誠設計的夏威夷拌飯、牛肉麵等餐點，同時也販售進口飲品、沙拉及冷凍包食品，讓它更貼近消費者或住客的日常生活。

▲波麗路「超厚牛排三明治」。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼比臉還大的「牛排可頌」後，台北最老牌的西餐廳「波麗路」月初新推出「超厚牛排三明治」，側剖面厚度將近5公分，使用的是牛排最嫩的「菲力」部位，波麗路第三代老闆廖英鈞說，「三明治不像吃西餐可以用刀叉，因此用手握著一口咬下，肉質就必須要細嫩，反覆研究了好幾種牛肉不同部位，最終才選定菲力」。

不僅講究牛排口感，波麗路超厚牛排三明治切成片狀堆疊，讓入口時更容易咬斷，咬下去的瞬間，肉汁在口中綻放，同時搭配傳承90年的芒果牛排醬，鹹香中帶點微甜。「超厚牛排三明治」僅於下午2時30分到傍晚5時販售，每個580元。