你敢挑戰嗎？南投新秘境「雙龍景觀吊橋」40樓高　今夏將公開

點評：40層樓高ㄟ...你怕嗎？



▲40層樓高的雙龍景觀吊橋即將在今年夏天公開，挑戰你的膽量。（圖／南投縣政府觀光處提供，下同，請勿隨意翻拍。）



旅遊中心／綜合報導

你敢挑戰嗎？位於南投縣信義鄉的雙龍瀑布打造一座40層樓高的「空中吊橋」，號稱是最驚險的空中吊橋，光是想像就已經讓人感到頭皮發麻、腿軟了啦！雙龍景觀吊橋橫跨在開闊的山谷中，橋身跨距長達350公尺，結合長達1公里的雙龍步道，即將在今年夏天和大家見面，但是，如果你很膽小，絕對不要輕易嘗試！

雙龍吊橋，原本是一座水管橋，是從雙龍瀑布引水供村民飲用灌溉的橋體，由於跨距長度、懸高夠深，所以常常會有許多遊客偷偷來這裡試膽量，就連網美也很愛來這裡打卡，因此雙龍吊橋可以說是國內挑戰度最高的一座吊橋。

雙龍景觀吊橋斥資6000多萬，橫跨在開闊的山谷中，跨距350公尺的橋身，正準備興建，而橋下就是令人雙腿發麻的深谷，谷深達120公尺，相當於40層樓高，目前山谷兩端正在進行橋墩基礎工程。



▲站在吊橋上就可以一覽這片遺世獨立的山林秘境。



對此，南投縣長林明溱表示，雙龍景觀吊橋興建在大峭壁上，景色相當壯觀，而且雙龍瀑布的水質十分清澈，終年不斷，新橋體主要沿著原有的水管橋上方興建，預計今年3月將架起鋼索，4月進行橋面鋪設，雙龍景觀吊橋很快就可以和大家見面了。

觀光處長王源鍾指出，雙龍景觀吊橋工程，位於偏遠山區，不但招標遇到多次流標，而且施工困難，完工後將由縣府營運管理，並在雙龍橋附近規劃轉運站，遊客到雙龍景觀吊橋遊玩，以後得搭接駁車上下山。

另外，王源鍾提醒遊客，到雙龍景觀吊橋的路程窄又危險，而且還有很多地方待改善，呼籲遊客勿私闖上山，或是跑到景觀吊橋下方的雙龍水管橋遊玩，以免發生危險。