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「雙月創始青島店」2／13重新開門！限時3天送油飯

▲▼雙月食品社創始青鳥店。（圖／記者蕭筠攝）

▲雙月食品社創始青島店將於2月13日重新開門。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

多次獲得米其林必比登推介的「雙月食品社」去年遭爆外送餐點有蟑螂，創始青島店因店面老舊於10月宣告停業，時隔4個月，雙月終於宣布青島店將於2月13日重新開張，並祭出限時3天經典油飯限量免費吃活動。

▲▼雙月食品社創始青鳥店。（圖／記者蕭筠攝）

▲門市耗資千萬進行整修。

經營12年的「雙月創始青島店」自去年10月因店面老舊決定閉店後，遲遲未公告有無計劃重新開幕，時隔4個月終於迎來好消息，青島店將在2月13日重新開門，門市不僅耗資千萬打掉重新裝潢，廚房設備也全新升級，確保每一道料理皆能符合最高食安標準。

▲▼雙月食品社創始青鳥店。（圖／記者蕭筠攝）

▲雙月經典油飯只在青島店吃得到。

雙月食品社透露去年毅然決然閉店主因是希望可以對消費者負責，再加上審視創始店確實已經老舊，認為應該要收掉，而面對無數老客人敲碗再開店，雙月選擇把整間門市打掉重新整修，以全新面貌強勢回歸，光是營業額加整修費用就燒掉3至4千萬，同步也進行菜單縮減，其中最經典的「雙月油飯」依舊只在創始店吃得到，價格也維持每碗35元。

為歡慶青島店重新開幕，2月13日起至2月15日限時3天只要來店即可免費吃「雙月經典油飯」，每日上午、下午各限量120碗，每人限領1碗、送完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 雙月食品社 創始青島店 重新開幕

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