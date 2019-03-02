7大最佳拍攝東京鐵塔景點　徒步就能走完超方便！

點評：邊走邊攝影還能感受日本街頭的情懷！

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▲用走的就能看完東京鐵塔的所有樣貌！

記者簡仲豪／綜合報導（圖／YUNIQUE提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

近年來隨著翻譯軟體的進步，日本自助旅遊人數逐漸增加，相較於跟團的行程，自由行更能隨心的安排景點和利用時間，如今的網際網絡時代，在家利用網路事先安排好路線以及訂房便利許多。今天部落客「YUNIQUE」更在社團「旅遊超爽的！」為大家提供7個可以徒步逛完的東京鐵塔攝影景點。想前往日本的遊客千萬不能錯過！

▲徒步就能觀賞完的七個東京鐵塔攝影點

首先由赤羽十字路出發，從都營大江戶線赤羽橋站赤羽橋口出來後，馬上就會遇到的十字路口，在這裡可以清楚的拍到東京鐵塔，是許多攝影好手取景的聖地！

▲現場會有很多攝影愛好者，跟著拍就對了！

赤羽十字路口

地址：東京都港区東麻布1丁目26

都營大江戶線赤羽橋站赤羽橋口

第二站則是最近在ＩＧ的當紅炸子雞，「東京鐵塔停車場的階梯」，位在日式庭園景觀餐廳「東京芝豆腐屋UKAI」前面，從地下停車場階梯往外拍，東京鐵塔就佇立在中間的特殊構圖，是當今拍攝東京鐵塔的熱門構圖！

▲超級獨特的構圖

東京芝豆腐屋UKAI(東京芝とうふ屋うかい)

地址：東京都港区芝公園4-4-13

禁止使用相機腳架

第三站來到「東京鐵塔的正下方」！許多人會利用廣角鏡頭來捕捉東京鐵塔的美景！

▲由下往上看感覺真的大不同

東京鐵塔

地址： 東京都港区芝公園4-2-8

再來則是到「東京鐵塔150m瞭望台」，從東京鐵塔瞭望台向外看能觀賞到的「地上的東京鐵塔」，由三條道路交叉匯集而成的景象，剎那看過去，彷彿真的東京鐵塔島放在馬路上！部落客也特別提醒，東京鐵塔有兩個瞭望台，一個是150m，一個是250m，這兩者都要購買門票才能進場，想要拍攝到「地上東京鐵塔」的遊客，在150m的瞭望台就能拍到喔！

▲瞬間看真的很像東京鐵塔！

東京鐵塔

地址：東京都港区芝公園4-2-8

費用：150m瞭望台 900日圓

進場時間：9:00～23:00（22:30最後入場）

第五站來到「芝公園4號地」，是許多日劇取景的熱門場景，但這裡晚上拍攝較容易背光，建議遊客早上到達這裡攝影！

▲路燈排排站而延伸到東京鐵塔也有另一種美

芝公園4號地

地址：東京都港区芝公園3丁目2

第六站為「增上寺」，此景點是能將傳統寺廟與現代建築的東京鐵塔一同收入照片裡的創意景點，但由於增上寺有開放時間的限制，所以大家若要來，要注意一下時間。

▲兩種不同時代的建設非常特別

增上寺

地址：東京都港区芝公園4-7-35

時間：參拜時間 6:00-17:30

最後一站為「芝公園1號地」，這裡整片天空除了東京鐵塔沒什麼建築物，因此也是拍攝東京鐵塔的絕佳景點之一！

▲無任何遮蔽物的絕佳拍攝地

芝公園1號地

地址：東京都港区芝公園4-4-8

以上７攝影景點是徒步就能完成，非常建議遊客邊走邊欣賞日本的美麗街景，享受日本美食，來一趟深入的攝影之旅！