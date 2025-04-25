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新北「4座特色公園」帶孩放電！考古沙坑、親子滑步車還有星光廊

▲土城斬龍山遺址文化公園,三芝的兒三公園,貢寮澳底公園。（圖／新北市景觀處提供）

▲三芝的兒三公園。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

新北家長收藏起來！新北市目前已有228座特色共融公園，其中，三芝區的兒三公園如走進一座迷你版江南園林；土城的斬龍山遺址文化公園有考古主題沙坑；八里北河公園設置親子滑步車專區；貢寮澳底公園夜晚點亮後，「星光廊」呈現浪漫氛圍，趁著假日就帶小孩到特色公園盡情放電。

▲土城斬龍山遺址文化公園,三芝的兒三公園,貢寮澳底公園。（圖／新北市景觀處提供）

▲土城斬龍山遺址文化公園。

新北市景觀處推薦4座特色公園，除了供親子同遊、不用花錢，也免去舟車勞頓。景觀處表示，若打算前往北海岸，可以順道去三芝的兒三公園，古色古香的庭園風光映入眼簾，還有假山瀑布、涼亭、楊柳池塘和童玩圖騰，就像步入一座迷你的江南園林。

小孩對考古有興趣，位於土城醫院對面的斬龍山遺址文化公園值得推薦，這裡不僅是市定考古遺址，還有考古主題沙坑，孩子能在裡頭尋找仿製陶片與石器模型，開啟一場屬於自己的考古冒險。

▲土城斬龍山遺址文化公園,三芝的兒三公園,貢寮澳底公園。（圖／新北市景觀處提供）

▲貢寮澳底公園。

另外，八里北河公園適合喜歡追風的小孩！這裡設有親子滑步車專區，跑道分成「初學款」和「挑戰款」，輕鬆找到適合自己的奔馳路線；想感受更濃厚的海洋氣息，不妨到貢寮澳底公園逛逛，九孔殼造型的磨石子溜滑梯、鳥巢鞦韆與搖擺吊橋，呼應海洋元素主題，「星光廊」到了夜晚會點亮，增添浪漫意境。

關鍵字： 新北市旅遊 特色共融公園 兒三公園 斬龍山遺址文化公園 八里北河公園 貢寮澳底公園

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