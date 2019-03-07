ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

小時候的滋味！宜蘭料多到滿出來紅豆餅　起司還會牽絲　

點評：看起來真的好吃啊
ETtoday餓勢力

▲宜蘭小時候紅豆餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲宜蘭小時候紅豆餅，多種口味料超多。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

圓圓的車輪餅可能是很多人的兒時味道或是點心的好選擇，從最原始的紅豆、奶油、蘿蔔絲等口味，到後來不斷創新，也出現很多如珍珠奶茶等特殊口味，在宜蘭的這個車輪餅小攤，由於老闆娘對於自己天真童年的懷念加上女兒喜歡吃紅豆餅，索性自己擺攤販賣，把好口味帶給更多人。

▲宜蘭小時候紅豆餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲紅豆餅的小攤車。

這攤小時候紅豆餅有很多種口味，除了基本三樣之外，還有珍珠、芋頭、oreo、鮪魚玉米、薯泥起司和不定時才會出現的隱藏版，如限量的辣小魚乾炒飯口味。即便是較複雜的特殊口味也只賣15塊，且不同口味的餅皮上會有不同的「裝飾」，像黑芝麻是紅豆，南瓜子是奶酥等等，方便客人分辦口味。

▲宜蘭小時候紅豆餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲有多種口味和隱藏版。

紅豆餅脆皮的餅皮下包著是滿滿的內陷，加入花豆的紅豆餡，直接用冰淇淋挖杓挖一大球包進去，雙層起司中的起司條加上乳酪絲，趁熱吃下去還會牽絲，如果是珍珠控更不能錯過老闆娘每天現煮的黑糖珍珠，給料毫不手軟讓你每一口都能吃到。

▲宜蘭小時候紅豆餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲料超滿的紅豆口味。

▲宜蘭小時候紅豆餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲會牽絲的雙重起司。

下次來宜蘭玩，肚子餓了可以來買紅豆餅當小點心，攤車就位在女中路上，靠近宜蘭大學的一間彩券行旁，吃吃看小時候味道的紅豆餅。

▲宜蘭小時候紅豆餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲位在彩券行旁的小攤。

小時候紅豆餅
電話：0916509204
公休：星期日、2/28~3/3
營業時間：13:00~18:00
地址︰宜蘭市女中路三段18號(麵工匠×手工麵專賣隔壁)

關鍵字： 紅豆餅 小時候 珍珠 台灣小吃 宜蘭 宜蘭美食 車輪餅美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

推薦閱讀

龜山島立體造型咖哩飯！宜蘭幸福轉運站旁熱門餐廳

宜蘭稻田彩繪「企鵝」圖騰　4月中旬看得到

龜山島開放前淨灘　350志工1小時清出驚人2噸垃圾

現在正美！宜蘭必去4大賞櫻景點　走進粉色櫻花廊道拍個夠

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

仙女住在這！台南秘境「夢之湖」

無人島仙境！3月開放登龜山島

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

澎湖海上花火節100台無人機開幕

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

阿里山櫻花季壓軸登場

祥富水產火鍋超市插旗新竹地區

百位網紅齊聚澎湖唯一無邊際泳池

揪人到這2家Buffet也有免費優惠

台東台式豬排蓋飯+法式吐司！

熱門行程

最新新聞更多

小時候的滋味！宜蘭料滿出來紅豆餅

すき家新竹首家門市3/9正式開幕

高雄麻辣燙臭豆腐一咬就噴汁！

全台唯一超美綠石槽！違規小心荷包

草莓甜度排行　挑選和正確吃法

寶島時代村確定復活　超過200人搶當..

香港華嫂冰室將插旗台北

日本環球影城新設施4月18日開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366