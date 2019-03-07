小時候的滋味！宜蘭料多到滿出來紅豆餅　起司還會牽絲　

點評：看起來真的好吃啊

▲宜蘭小時候紅豆餅，多種口味料超多。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

圓圓的車輪餅可能是很多人的兒時味道或是點心的好選擇，從最原始的紅豆、奶油、蘿蔔絲等口味，到後來不斷創新，也出現很多如珍珠奶茶等特殊口味，在宜蘭的這個車輪餅小攤，由於老闆娘對於自己天真童年的懷念加上女兒喜歡吃紅豆餅，索性自己擺攤販賣，把好口味帶給更多人。

▲紅豆餅的小攤車。

這攤小時候紅豆餅有很多種口味，除了基本三樣之外，還有珍珠、芋頭、oreo、鮪魚玉米、薯泥起司和不定時才會出現的隱藏版，如限量的辣小魚乾炒飯口味。即便是較複雜的特殊口味也只賣15塊，且不同口味的餅皮上會有不同的「裝飾」，像黑芝麻是紅豆，南瓜子是奶酥等等，方便客人分辦口味。

▲有多種口味和隱藏版。

紅豆餅脆皮的餅皮下包著是滿滿的內陷，加入花豆的紅豆餡，直接用冰淇淋挖杓挖一大球包進去，雙層起司中的起司條加上乳酪絲，趁熱吃下去還會牽絲，如果是珍珠控更不能錯過老闆娘每天現煮的黑糖珍珠，給料毫不手軟讓你每一口都能吃到。

▲料超滿的紅豆口味。

▲會牽絲的雙重起司。

下次來宜蘭玩，肚子餓了可以來買紅豆餅當小點心，攤車就位在女中路上，靠近宜蘭大學的一間彩券行旁，吃吃看小時候味道的紅豆餅。

▲位在彩券行旁的小攤。

小時候紅豆餅

電話：0916509204

公休：星期日、2/28~3/3

營業時間：13:00~18:00

地址︰宜蘭市女中路三段18號(麵工匠×手工麵專賣隔壁)