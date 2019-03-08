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金幣化成茶　城堡送上桌！一客破千的浮誇系網美下午茶

點評：看起來真的超高級的啊
ETtoday餓勢力

旅遊中心／綜合報導　圖、影／台北捷運站美食地圖提供，請勿任意翻攝以免侵權

在台北的巷弄間，常常隱藏著大大小小的咖啡廳、下午茶，甚至是網美店。而在捷運大安站附近，則有一間走復古歐風的網美甜點店，以各種歐洲式的傢俱和飾物著稱，但更讓人驚艷的是名為「傑克與魔豆」甜點套餐，每一道都極盡奢華能事，會讓人忍不住大叫！

▲▼台北舒服氣息網美甜點店。（圖／台北捷運站美食地圖提供）

▲位於捷運大安站附近的「舒服氣息」甜點店。

位在巷弄裡的Truffles Aroma 舒服氣息，很多裝潢和擺飾都是歐風傢俱和復古小物，很像一座小小展覽館，但實際上這裡卻是下午茶餐廳。而這些擺設和小物也都可以合照，且也打造出了復古的古老大門，但僅供裝飾，進出還是要走一旁的小門。

▲▼台北舒服氣息網美甜點店。（圖／台北捷運站美食地圖提供）

▲門口都很有復古歐洲氣息。

而走高質感歐式裝潢的舒服氣息，但是價格方面也就沒那麼親民了，餐點不論嫌甜食都有，也有酒類、果汁跟咖啡，價格從200到1000多不等都有，其中最有特色的就是一客要價1680的「傑克與魔豆」甜點套餐了。

▲▼台北舒服氣息網美甜點店。（圖／台北捷運站美食地圖提供）

▲▼很舒服的用餐環境下，餐點價位則偏高。

▲▼台北舒服氣息網美甜點店。（圖／台北捷運站美食地圖提供）

「傑克與魔豆」會依照故事情節分為四道上桌，還會在上桌的同時一邊講解故事，第一道，翻開書本就會看到兩顆「魔豆」脆脆外殼裡面包的是Ricotta起司與帕馬森起司。第二道則是把有乾冰的城堡直接端上桌，但真正能食用部分則是後來才上的開心果蛋糕佐冰淇淋跟橘子慕斯。

▲▼台北舒服氣息網美甜點店。（圖／台北捷運站美食地圖提供）
▲由兩種起司組合而成的魔豆。

▲▼台北舒服氣息網美甜點店。（圖／台北捷運站美食地圖提供）
▲噴著乾冰，超浮誇的城堡。

在來上桌的則是一顆金雞蛋，敲開糖衣蛋殼後中間的蛋是熱帶水果口味冰淇淋，甚至還有蛋黃。最後一道雖然只是茶，但視覺效果真的滿分，從寶藏盒裡拿出的是一枚金幣，但熱水一沖下去後，金幣逐漸化開成茶業，泡出了一壺熱茶，且金幣還是使用99.99%食用金箔，真的是超高級。

▲▼台北舒服氣息網美甜點店。（圖／台北捷運站美食地圖提供）
▲冰淇淋金雞蛋。

▲▼台北舒服氣息網美甜點店。（圖／台北捷運站美食地圖提供）
▲最後一道的熱茶。

如果下次想來點比較不一樣的下午茶，可以找三五好友來這邊經歷一場傑克與魔豆的甜點之旅。

Truffles Aroma 舒服氣息
地址：台北市大安區大安路一段206巷13號
電話：02 2703 3130

關鍵字： 浮誇 下午茶美食 網美 台北市美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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