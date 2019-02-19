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台北福華全館春日優惠　花園大道自助餐四人同行一人免費

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▲台北福華全館春日優惠　花園大道自助餐四人同行一人免費。（圖／台北福華提供)
▲美式自助餐「花園大道」四人同行一人免費。(圖／台北福華提供，以下同)

旅遊中心／綜合報導

台北福華即日起至4月30日特別推出「春日限定」全館餐飲優惠活動，包括美式自助餐「花園大道」四人同行一人免費；蓬萊邨與江南春餐廳同時獻出平日限定美饌，以最優惠的價格得到不同一般的餐飲享受。此外，2月15日起至2月28日中庭「彩虹座」平日下午茶餐券550元，輕食咖啡廳「麗香苑」凡單點主菜就可免費享用沙拉吧。

江南春主廚劉宜嘉挑選出30道江浙經典料理，遍及冷盤、熱食、湯、主食與點心優惠價7折起，菜色包括爽口的芥末涼拌西芹、紅燒苦瓜、好評美饌蔥開煨麵、還有江浙家常菜爛糊肉絲，以燜煮成爛糊狀的白菜，與豬肉絲同鍋，鮮美軟糯、口感爽口為特點。台菜餐廳蓬萊邨週一至週五都嘗得到商業午餐合菜限定優惠。

▲台北福華全館春日優惠　花園大道自助餐四人同行一人免費。（圖／台北福華提供)
▲台北福華大飯店江南春劉主廚片鴨。

粵菜港點料理專門的「珍珠坊」凡指定港點享65折優惠，像是人氣招牌的蠔皇叉燒包、酥炸馬蹄條、蒜豉蒸排骨、香煎蘿蔔糕、蜜汁叉燒酥、豉汁鮮鳳爪、臘味芋頭糕、香茜牛肉丸、翡翠素菜餃和香滑流沙包等。多樣輕食「麗香苑」平日晚餐限定，凡單點主菜類即可免費享用沙拉吧。

除了單點菜色外，花園大道美式自助餐餐廳推出平日午晚餐四人同行一人免費，東南亞異國美饌「彩虹座」平日下午茶現場販售餐券每張550元。

▲台北福華全館春日優惠　花園大道自助餐四人同行一人免費。（圖／台北福華提供)
▲春日優惠，「彩虹座」平日下午茶現場販售餐券每張550元。
 

關鍵字： 美食快訊 台北福華

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