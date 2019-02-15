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香港超高人氣餃子店　每一顆餃子都超大顆、餡料超豐富

點評：每一顆餃子都超大顆 看起來超好吃！
ETtoday餓勢力

▲▼美味餃子店。（圖／台灣人妻大隻食提供）

國內外饕客都愛吃的餃子店

記者簡仲豪／綜合報導（圖／台灣人妻大隻食提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

近年來到香港旅遊的民眾越來越多，除了香港的美景和迪士尼外，美食也是大多數人前往的目的之一！部落客「台灣人妻大隻食」今天在社團「旅遊超爽的！」要帶大家到香港地鐵太子站附近的餃子專賣店「美味餃子店」，看看由夫妻兩人共同開創的餃子店賣出超高人氣，成為眾多饕客朝聖的景點！

▲▼美味餃子店。（圖／台灣人妻大隻食提供）

主打三種口味的餃子

店裡主要賣3款餃子，有韮菜肉餃、雲耳椰菜肉餃和白菜肉餃，每一款都是超搶手的人氣商品，而老闆認為手工口感會比機器來得好，所以一直堅持手工！每一個餃子內餡飽滿、餃子皮Ｑ彈，重點是超級大顆！

▲▼美味餃子店。（圖／台灣人妻大隻食提供）

▲湯餃

▲▼美味餃子店。（圖／台灣人妻大隻食提供）

微微的辣香可以提升煎餃的味道

而餃子分為煎餃和湯餃兩類，湯餃的湯底為野葛菜煲生魚豬骨湯，油脂不多，味道清新脫俗，是店內的招牌，許多人也會點煎餃來搭配湯頭！煎餃的口感與湯餃截然不同，外皮香脆可口，一口咬下餡料香氣撲鼻而來，滿滿的餡料超有飽足感，另外，店家最出名的就是辣菜脯，配煎餃子就最對味！微辣的香味將煎餃提升到另一個層次！

▲▼美味餃子店。（圖／台灣人妻大隻食提供）

煎餃

▲▼美味餃子店。（圖／台灣人妻大隻食提供）

內餡都超豐滿

另外特別提醒想要前往用餐的民眾要提前訂位，以免到場看到滿滿的人潮卻吃不到！

美味餃子店 (太子)
地址：太子大南街74號地舖
營業時間：星期一至六 11:00-00:00 星期日休息

關鍵字： 香港美食 太子美食 太子站 台灣人妻大隻食 美味餃子店 亞洲旅遊

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