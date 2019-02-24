麗寶摩天輪陷進粉橘雲海中！海拔384米夕陽美出新高度

▲天空之夢摩天輪21日陷進雲霧中。（圖／涂志文攝）



旅遊中心／綜合報導

美出新高度！21日有網友用空拍捕捉到雲海摩天輪美照，台中后里麗寶樂園內的全台最高摩天輪天空之夢陷進一片雲海中，雲霧繚繞的美景配上粉橘夕陽溫暖又療癒，難得一見的特殊美景讓網友直呼太美了。

▲天空之夢摩天輪被雲霧包圍美景。（圖／涂志文攝）



根據中央氣象局資料顯示，近期台中市為低雲和局部霧的天氣，意外使得海拔總高384米的天空之夢摩天輪，形成被雲霧包圍的奇異景象，官方表示拍攝網友當天與樂園取得聯繫後，下午五點左右展開空拍，照片中的摩天輪矗立在雲海中，搭配即將西下的夕陽，讓雲霧也被渲染成了淡淡的粉橘色。

▲摩天輪被雲海淹沒奇景。（圖／楊樹華攝）



麗寶樂園表示，從20日起接近傍晚時分常有多雲霧的狀況，不少搭乘天空之夢摩天輪的遊客，原以為碰上能見度差的壞天氣，當摩天輪漸漸轉到最高點時發現自己已身在雲霧之中。另外，園區也推出消費滿百元享天空之夢摩天輪全票半價175元的優惠。

▲天空之夢摩天輪。（圖／楊樹華攝）



官方也特別提醒民眾，這些專業的空拍攝影師都有事先聯繫，若想一起來紀錄天空之夢摩天輪美景，記得先行與樂園行銷企劃單位聯繫，顧及安全同時也能取得最好的拍攝時段。