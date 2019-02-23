228想賞櫻看這！中台灣4處櫻花最新花況　櫻吹雪夢幻美景登場

▲武陵農場櫻花進入顛峰期。（圖／《武陵農場Wuling Farm》提供）



旅遊中心／綜合報導

228連假想要出門賞櫻，可要特別注意賞花情報了！今年碰上暖冬，花苞受到氣候影響花期延後，不少預計應該在春節期間往年2月中盛放的地區遲遲不開花，也讓228連假成了最好的賞花時機，現在就一起來看看目前花況如何吧！

1.武陵農場

▲接下來即將進入櫻吹雪時期。（圖／《武陵農場Wuling Farm》提供）



武陵農場今年可說是大爆發絲毫不受暖冬影響，整片粉紅山頭吸引上萬遊客朝聖，根據官方表示目前花況依舊美麗，兆豐茶園區、妙高櫻花台、桃園櫻花台及櫻桃楓林區達到巔峰盛花期，另外，富野醫療站、茶莊前、隘口及古松武陵路沿側已出現櫻花雨，想朝聖要把握最後花期。

2.阿里山國家風景區

▲受暖冬影響，阿里山國家森林遊樂區櫻花提前盛開，阿里山國家風景區櫻花延遲盛開。（圖／取自《漫步在雲端的阿里山》。）



阿里山除了賞雲海、賞日出，每年冬春交界之際也是賞櫻的好地方，《漫步在雲端的阿里山》也在臉書上捎來最新花況，依照往年經驗，重瓣緋寒櫻2月上旬盛開，椿寒櫻2月上中旬盛開，昭和櫻2月中下旬盛開，但截至2月19日這三種櫻花花況皆不佳，228上山還是有機會賞到盛開櫻花。

＊以下為參考景點最新花況：

頂石棹（含隙頂）：昭和櫻零星幾朵，花苞不多，預估228左右盛開。

太和村：椿寒櫻、昭和櫻零星幾棵盛開，奮起湖經樟樹湖往來吉公路可見，約2月25日左右花況較佳，預計維持到三月初。

來吉部落：重瓣緋寒櫻零星幾朵，約2月25日左右進入盛開期。

寒溪呢：福爾摩沙櫻滿開中，富士櫻3月初準備接棒。

3.福壽山農場

▲福壽山櫻花盛放以山巒天空為背景就像置身日本。（圖／取自《福壽山農場粉絲團》，下同。）



福壽山農場櫻花一樣不受暖冬影響盛放中，目前富士櫻與昭和櫻已盛開，千櫻園富士櫻盛開已達8成，預計228連假到3月中，是吉野櫻與大島櫻的盛開期，福壽山農場賞櫻期可到4月初。另外，待櫻花進入顛峰期就即將進入浪漫的櫻吹雪美景。

▲粉色櫻花盛放中。



4.九族文化村

▲九族櫻花目前約花開6成左右，圖為22日拍下花況。



九族文化村種植了多達5千株櫻花，每年賞櫻季整片園區陷入一片粉，不過今年受到暖冬影響加上雨量不充沛，櫻花大延遲，相較去年2月中盛放狀態，今年花苞就是遲遲不開花，目前園區內大約已開6成左右，預計228連假會進入最美花期。