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屬「豬 」免門票入園、發票40對對碰！全台樂園228連假優惠

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▲六福村,樂園。（圖／記者于佳云攝）

▲228連假全台樂園優惠。（圖／Ettoday資料照）

旅遊中心／綜合報導

228假期即將到來！4天連假準備上山賞花還是到樂園瘋玩呢？樂園業者紛紛推出優惠搶客，包括屬豬免門票、「40」連號發票享299票價入園等，想省荷包出發前別忘了想看清楚遊戲規則，才能玩得省錢又開心。

1.六福村主題遊樂園
地址： 306新竹縣關西鎮60號
日期：2019／02／28～03／3

▲六福村。（圖／六福村提供）

▲六福村40週年推出發票對對碰活動。

為慶祝園區40歲生日，官方特別規劃六福發票大樂透活動，在2月28日至3月3日期間，只要民國108 年1至3月發票，號碼含「40」連號，可享以299元優惠價購票入園，但不連號或與「04」者不適用。

2.小叮噹科學主題樂園
 地址： 304新竹縣新豐鄉康和路199號
日期：2019／02／10～02／28

全票優惠350元，學生兒童票優惠價320元。

3.杉林溪森林生態度假園區
 地址： 557南投縣竹山鎮溪山路6號
日期：2019／02／28～03／3

原價300元門票以優惠票價200元入園，此外，86條國道客運票價平均85折優惠、40條台灣好行路線使用電子票證半價優惠，2月期間剛好碰上賞螢導覽活動，很適合一家大小同樂親自自然。

4.泰雅渡假村
 地址： 544南投縣國姓鄉北原路56-2號
日期：2019／02／28～03／3

▲南投泰雅渡假村優惠。（圖／南投泰雅渡假村提供）

▲泰雅渡假村屬豬免費入園。

全國民眾只要 「屬豬 」免門票入園，露營也適用；228連假期間入園門票只要199元，原價450元。暢遊園區、看表演還可泡溫泉。住宿方面，第1間房享八折優惠，第2間8折再打8折，每人限定2間，不得轉讓他人住宿。

5.遠雄海洋公園
地址： 97449花蓮縣壽豐鄉福德189號
日期：2019／02／28～03／3

遠雄海洋公園於228連假，規劃專屬兒童的優惠，凡3至12歲以下兒童現場出示健保卡或身份證件，兒童就可享228元優惠入園（民國95年1月1日（含）以後出生），優惠活動限現場臨櫃購票團體也適用。

關鍵字： 樂園旅遊 台灣特色系列 228連假

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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