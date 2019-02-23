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櫻花樹下划船、手作櫻花和菓子！日本櫻花季3種浪漫玩法

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▲日本櫻花。（圖／Airbnb提供）

▲邊划船邊浪漫賞櫻。（圖／Airbnb提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

又到了日本最美的粉紅時節，根據「日本氣象協會」開花預報，東京地區預計將在3月25日進入櫻花季，不過賞櫻除了漫步櫻花樹下、野餐拍美照還有什麼新玩法呢？旅宿平台Airbnb除了提供旅人住宿，也在櫻花季期間結合體驗旅程推出三大私房行程，邊划船邊賞櫻浪漫再升級。

1.划船賞櫻

▲日本櫻花。（圖／Airbnb提供）

▲終點站為晴空塔。

Airbnb在地達人Rudi有超過10年以上的水上活動經驗，在近3小時的花漾之旅中，遊客將搭乘小舟航行於16世紀的江戶古河道，從水上欣賞從未見過的東京街景。櫻花祭期間，划過兩岸滿布櫻花的河道超夢幻，若碰上櫻吹雪時那畫面就如同置身夢境般，水上之旅最後將抵達晴空塔，用東京第一高塔的美麗夜景劃下完美句點。

2.櫻花料理課程

▲日本櫻花。（圖／Airbnb提供）

▲手作櫻花料理課程。

櫻花不僅能欣賞也能吃下肚，日劇中美美的櫻花便當與櫻花和菓子自己也可以動手做，Airbnb東京在地達人Mai為認證的懷石料理教師，長期提供和菓子料理課程，在櫻花季期間推出限定體驗，教遊客將美美的櫻花融入精美日式糕點之中。成品完成後配上一碗道地抹茶就是春的滋味。

▲日本櫻花。（圖／Airbnb提供）

▲櫻花和菓子體驗。

另外，想讓櫻花樹下野餐變得更特別，可以參加Hime超受歡迎的卡哇伊花壽司體驗，作從醋飯開始深入了解壽司的製作過程，櫻花祭期間還可以用櫻花裝飾，或是設計專屬的櫻花圖騰壽司便當。

3.昭和懷舊散策

▲日本櫻花。（圖／Airbnb提供）

▲在地達人Yu帶旅人漫步傳統窄巷感受懷舊風情。

賞花最怕人擠人， 緊鄰日暮里站的谷中雖位於東京市中心，卻較少有外國觀光遊客涉足，充滿昭和時代的懷舊氛圍，就像穿越時空體驗谷中的迷人下町風情，在地達人Yu將會帶旅人漫步於谷中獨有的傳統窄巷，體驗時空凝結的下町風情。 再到秘境賞櫻名所「谷中靈園」，清幽靜謐的氛圍擺脫人擠人的傳統賞花潮。

關鍵字： 日本旅遊 賞櫻旅遊 airbnb

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