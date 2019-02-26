雪梨星座主題旅館深度體驗！每天有算命活動、星座專屬行程

▲澳洲星座旅館THE ULTIMO。（圖／THE ULTIMO粉絲頁）

文／麗塔

全球第一間星座旅館位在澳洲雪梨！如果你是喜歡討論星座的旅客，在出國的時候也可進行主題之旅。以星座作為旅館提供客製化服務的主軸，而它位在雪梨中國城一棟歷史建築裡面，設計十分簡潔、雅致。

▲澳洲星座旅館THE ULTIMO主打深度體驗。（圖／THE ULTIMO粉絲頁）

根據孤獨星球網站，The Ultimo hotel貼心地為不同星座的旅客客製化的設計，像是旅館的星座圖書館，裡面也包括一些嚴肅的研究，另外，每天都有算命活動可以參加，旅客可以提供生辰和出生地點。透過與星座專家的深度對談，更加了解自己，這個套裝體驗為90分鐘的諮詢。星座主題甚至延伸到了食物上面，像是星座茶等等。

▲星座旅館THE ULTIMO內有許多星座藏書。（圖／THE ULTIMO粉絲頁）

旅館客房數不小，總共有95間，相關的活動不只在旅館內進行，甚至延伸到中國城社區裡面。旅館已經為不同星座的旅客規劃好不同的行程。

THE ULTIMO

地址：37 Ultimo Rd NSW 2000 - Sydney - Australia

免費電話：1800 101 100 (Australia only)

+61 2 9281 5555

+61 2 9281 2666

信箱： res@theultimo.com.au